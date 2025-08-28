Az „eredeti” Volvo XC70 igazi svéd célszerszám volt: terepjárásra képes családi kombi, praktikus, erős, biztonságos, kényelmes, akár földutakon, akár autópályán.

Három generáción át készült, mígnem 2016-ban megszűnt a gyártása , idén viszont visszatér – új formában, a trendeknek megfelelő kivitelben.

Tehát szabadidőautó lett ez is, ami a Volvo kínálatában az XC90 alá sorol be, és egyértelműen annak, valamint az elektromos EX90 testvérmodellnek a stílusjegyeit viseli magán.

Az autót kezdetben Kínában kezdik forgalmazni, de a svéd cég megerősítette, hogy tervezik a modell európai bevezetését a későbbiekben.

Az XC70 célja, hogy segítse a Volvo átállását a teljes elektromos hajtás világába. Hakan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatója szerint az új modell „elektromos termékportfóliónk egyik sarokköve” lesz.

A Volvo hivatalosan még nem hozta nyilvánosságra az XC70 teljes műszaki adatait, de megerősítették, hogy az új SMA Volvo platform egy olyan változatára épül, amelyet kifejezetten a konnektoros hajtásláncok igényeihez igazítottak.

A cég állítása szerint a (valóságtól kissé elrugaszkodott) kínai CLTC tesztciklus szerint mért, akár 200 kilométert is meghaladó tisztán elektromos hatótáv mellett a jármű képes lesz több mint 1200 kilométert megtenni a benzines és elektromos hajtás kombinációjával.

Az XC70 támogatja a villámtöltést is: az akkumulátor mindössze 23 perc alatt 0-ról 80%-ra tölthető. Egy plug-in hibrid esetében szokatlan módon energia leadására is képes lesz.

A kínai kormányzati beadványokból kiderült, hogy egy 160 lóerős, 1,5 literes benzinmotort kombinálnak egy elektromotorral, amelyet 21,2 kWh-s vagy 39,64 kWh-s akkumulátor táplál. Ezek a dokumentumok azt is felfedték, hogy a modell 4815 mm hosszú és 1890 mm széles lesz, vagyis méreteit tekintve nagyon közel áll a BMW X5-höz.

Az új hivatalos képek pedig megmutatják, hogy az XC70 a Volvo legújabb dizájntrendjeit tükrözi, a cég klasszikus stílusjegyeinek minimalista értelmezésével. Ennek egyik könnyen felismerhető eleme az első hűtőrács, amely aktív hűtőrács-lamellákkal optimalizálja az aerodinamikát és a hűtőrendszerek működését.

42 fotó

A beltérben az XC70 12,3 colos digitális műszeregységet és az EX90-éhez hasonló, fekvő tájolású, 15,4 colos érintőképernyőt kapott. Opcióként elképesztő méretű, 92 col átmérőjű kiterjesztett valóságú (AR) head-up display is elérhető lesz.

Az XC70 gyártása már megkezdődött Kínában, ahol a modell már előrendelhető. Az európai bevezetés időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.