Ma már a világ szinte minden szegletében próbálkoznak fiatalok az online videógyártással. A lájkok és a nézettség utáni hajsza pedig néha furcsa vadhajtásokat eredményez, amelyeknek a rendőrség vet véget.

Indiában a napokban tartóztattak le egy férfit, aki egy helyi autópályán követte el furcsa mutatványát.

A felvételen látható ahogy egy Mahindra Scorpio típusú terepjárót vezet egy több sávos szakaszon mindkét utasoldali ajtót nyitva hagyva. Ezután kimászik az utasoldalon, és feláll a motorháztetőre, a kormányt pedig felügyelet nélkül hagyja. Az autó mindeközben folyamatosan mozgásban van.

a videó a hirdetés után indul

Egy ponton leül a motorháztetőre, hátát a szélvédőnek támasztva, mielőtt felmászik a tetőre és ott megáll.

Egy vasárnapi, frissített közleményben a hapuri rendőrség megerősítette, hogy a sofőrt őrizetbe vették és az autót lefoglalták.

Jogi eljárás indult, és összesen 30 500 rúpia (120 ezer forint) értékben szabtak ki bírságot. A hivatalos közlemény így szólt: „Vírusként terjedt a közösségi médiában egy videó egy Hapur kerületben végrehajtott mutatványról, amelyen egy személy a mozgó Scorpio kormányát elengedve a motorháztetőre mászik. Erre a rendőrség azonnal reagált a Scorpio sofőrjét őrizetbe vette, a járművet lefoglalta. További jogi lépések vannak folyamatban.”