Mintha egyik pillanatról a másikra kirántották volna alóla a talajt, úgy siklott ki szerdán egy villamos az oroszországi Jekatyerinburgban. A 8-as villamos vonalán a vezetőt is váratlanul érte, hogy egyszer csak eltűntek a sínek a szerelvény alól – írja a Meduza.

Kiderült, hogy valójában csak leaszfaltozták a síneket az utca felújításakor. Mindenesetre a baleset miatt megbénult a forgalom a környéken. A kivitelező szerint technikai probléma okozta a malőrt, a kártérítésről, illetve a hiba helyrehozataláról már zajlanak az egyeztetések a városvezetéssel.

