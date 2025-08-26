Autórajongóként mindig öröm egy ritka Porsche látványa. Megéri a fotót, főleg ha GT2 RS-ről van szó. Ez az egyik csúcsmodell, a stuttgarti mérnöki tudás esszenciája, évjárattól függetlenül. Ezek az autók vezetésre lettek tervezve, a határ feszegetésére, a versenypályák meghódítására.

Ezért is érezzük át annak a feliratnak a mondanivalóját, ami egy Redditre feltöltött képen bukkant fel. A képen egy fehér Porsche 911 GT2 RS látható, aminek hátsó ablakára, a vastag, láthatóan állás során, hosszú idő alatt összegyűlt porba valaki odaírta: „Vezesd, vagy add el!”

Jól hangzik, de egy ilyen történet mindig mélyebb, mint amilyennek elsőre tűnik. Mert felmerül a kérdés: ki hagyta ott az autót és miért?

A kép állítólag évekkel ezelőtt, 2012 környékén készült, a Nike központjában, Portland városában, az Egyesült Államokban. Több kommentelő állítása szerint az autó Sandy Bodecker, a Nike egyik vezetőjének tulajdona volt. A 66 évesen, 2018-ban elhunyt férfi egy hozzászóló szerint tényleg alig használta a kocsit, amit már rég eladtak, a rendszáma most egy Honda Civichez tartozik.

A Porsche-kínálat Szent Grálja: 911 GT2 RS

A ritka típus szíve egy 3,6 literes, változó geometriájú turbófeltöltőkkel lélegeztetett, hathengeres bokszermotor, amelyet a Porsche mérnökei egészen elképesztő, 620 lóerős csúcsteljesítményre és 700 Nm nyomatékra húztak fel. Ezek a számok ma is brutálisnak hangzanak, de 2010-ben egyenesen a szuperautók legfelső ligáját jelentették.

A „Rennsport” (RS) utótag azonban itt nemcsak a pluszlóerőkről szólt, hanem a radikális súlycsökkentésről is. A mérnökök mindent kidobtak, ami nem a sebességet szolgálta: a motorháztető karbonszálas kompozitból készült, a hátsó ablakot könnyű polikarbonátra cserélték, az alapfelszereltségből pedig száműzték a klímaberendezést és a rádiót is (bár ezeket ingyenes opcióként vissza lehetett kérni).

A diéta eredményeként a GT2 RS mindössze 1370 kilogrammot nyomott a mérlegen, ami egy elképesztő, 2,21 kg/lóerős teljesítmény-tömeg arányt eredményezett. A végeredmény pedig önmagáért beszélt: a 0-100-as sprintet 3,5 másodperc alatt tudta le, a végsebessége pedig 330 km/óra volt.

Mivel ez egy limitált szériás, gyűjtői darab, az ára az elmúlt években folyamatosan emelkedett.

A nemzetközi piacon egy 997 GT2 RS ára jelenleg hozzávetőlegesen 600 000 és 850 000 euró között mozog. Ez átszámítva durván 240 és 340 millió forint közötti összeget jelent.

Több porosodó szupersportautó van, mint hinnénk

Az eset nem egyedi, minden statisztika azt mutatja, hogy a világ leggazdagabb embereinek vagyona rohamosan növekszik. A milliárdokat pedig sokan autókba fektetik, és amikor valaki úgy veszi a Ferrarikat, mint mi a golyóstollat, akkor előfordul, hogy elmarad egy-egy példány. Elég csak Dubajban, a sivatagban hagyott szupersportkocsik tömegeire gondolni.