Az M7-es autópálya érdi emelkedőként emlegetett szakaszán zavartalanul közlekednek az autók a főváros felé az autópálya-kezelő legújabb videójának elején.
A belső sávban érkezik egy fekete autó, amely lassan a belső szalagkorlát irányába araszol. Amikor az autó már hatalmas port ver fel, a sofőr hirtelen elrántja a kormányt, pedig egy finom kormánymozdulattal egyszerűen megoldhatta volna a helyzetet.
A hirtelen korrigálástól az autó hátulja kitört, hiába próbálta megfogni a sofőr, eltalálta a belső szalagkorlátot. Az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen végül a külső szalagkorlátnak ütközött, és ott megállt. A külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.
- Ha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.
- Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
- Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne te keresgélj az autóban vezetés közben!
- Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben, és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
- Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
- Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot!
