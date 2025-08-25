Az M7-es autópálya érdi emelkedőként emlegetett szakaszán zavartalanul közlekednek az autók a főváros felé az autópálya-kezelő legújabb videójának elején.

A belső sávban érkezik egy fekete autó, amely lassan a belső szalagkorlát irányába araszol. Amikor az autó már hatalmas port ver fel, a sofőr hirtelen elrántja a kormányt, pedig egy finom kormánymozdulattal egyszerűen megoldhatta volna a helyzetet.

A hirtelen korrigálástól az autó hátulja kitört, hiába próbálta megfogni a sofőr, eltalálta a belső szalagkorlátot. Az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen végül a külső szalagkorlátnak ütközött, és ott megállt. A külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.

Ha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.

Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne te keresgélj az autóban vezetés közben!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben, és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot!

