Egy népszerű hazai autós Facebook-csoportba töltöttek fel augusztus 25-én reggel egy olyan fotót, ami nemcsak első, hanem még második ránézésre is hihetetlennek tűnik.

A kép alapján egy férfi a külső és a középső sáv közötti szaggatott vonalon sétált vagy futott az M1-M7 közös, fővárosból kivezető szakaszán. Sajnos a feltöltő csak annyit írt a képhez, hogy 7:20-kor készült, az nem derült ki, hogy a férfi mit csinált az autópályán, vagy hogy hova tartott.

Kell-e mondani, hogy az úttest nem járda? A forgalomban gyalogosan közlekedni életveszélyes. Ha baleset vagy műszaki hiba miatt az autó valamelyik sávban marad, akkor az úttest szélén a szalagkorlát mögött érdemes várakozni és hívni segítséget.