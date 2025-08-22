Néha a legegyszerűbb ötletek bizonyulnak a legkreatívabbnak. Egy német faluban egy nyugdíjas férfi olyan találmánnyal rukkolt elő, amely egyszerre gondoskodik a madarakról és az utca biztonságáról – miközben sok autós vérnyomásást megemeli.

Az észak-frízföldi Stuckrumban élő Thomas Ketelsen nemrégiben új hobbi után nézett: úgy döntött készít egy madáretetőt, de nem akármilyet.

A szerkezet kísértetiesen hasonlít egy sebességmérő készülékre. A férfi felesége azonnal támogatta a különleges ötletet, így hamarosan elkészült a „traffipax-etető”, amelyet a ház kertjében, közvetlenül az út mellett helyeztek el.

Az eredmény nem maradt el

Az autósok, amint meglátták a furcsa szerkezetet, azonnal lassítottak – legalábbis addig, amíg rá nem jöttek, hogy valójában csak egy ártatlan madáretetőről van szó. A helyiek gyorsan leleplezték a trükköt, az átutazók azonban azóta is lassítanak, amikor meglátják a fura madáretetőt.

Felmerült a kérdés, vajon szabályos-e egy ilyen kamutraffipax kihelyezése? A német törvények azonban erre nem adnak egyértelmű választ. Ha az eszköz villogna vagy képet készítene, már bűncselekménynek számítana, de Ketelsen találmánya semmi ilyesmit nem csinál, csupán madarakat etet.

A szomszédok többsége kifejezetten lelkes, sőt már azon tanakodnak, hogyan lehetne még élethűbbé tenni a készüléket. A nyugdíjas férfi szerint viszont ez így jó, ahogy van „ez csak madáretető, ami egy kis mellékhatással jár” – nyilatkozta az idős úr.

