A közlekedésbiztonság aktuális trendjei mind egy irányba mutatnak: sebességkorlátozások betartásának egyre komolyabb ellenőrzése, a kontroll kiterjesztése, amitől a hatóságok a balesetek számának csökkenését várják.

Ezt viszont nem tudják csak a sebesség ellenőrzésével elérni, hiszen temérdek más szabálytalanságot követnek el az autósok, amelyek mind baleseti tényezők lehetnek. Ilyen például a folyamatos fehér vonal, vagyis a záróvonal átlépése.

Jön a mesterséges intelligencia

Ennek szankcionálása eddig nem ment automatikusan, mint a sebességmérők esetén, amelyek gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül működnek. Most viszont Spanyolországban, a Közlekedési Főigazgatóság (DGT) négy, mesterséges intelligenciával felszerelt kamerát helyezett üzembe, amelyek olyan szabálytalanságot is figyelnek amit eddig csak a rendőrök vehettek észre.

Az MI képes információt szűrni, adatokat elemezni, és még olyan kockázatos helyzeteket is értelmezni, amelyek szabálysértésnek minősülnek és bírságot vonnak maguk után.

A DGT pontosan ezt az utóbbi képességét aknázza ki egy új rendszerrel, amely kamerákon keresztül felügyeli a forgalmat, és az MI segítségével szűri ki a szabálytalankodókat – tájékoztatott az autobild.es

A spanyol hatóság által bevezetett rendszer alapja egy automata megfigyelő technológia, amely egy nagyon konkrét és nagy kockázatú szabálysértés fókuszál: a záróvonal átlépésére a gyorsforgalmi utakra való felhajtáskor. A mesterséges intelligencia képes ezt a szabálysértést felismerni, értelmezni, és azonnal értesítést küldeni, hogy a megfelelő hatósági eljárás (vagyis pénzbírság kiküldése) megkezdődhessen.

Intelligens kamerák a felhajtóknál

Az eszköz két szinkronizált, egyidejűleg működő kamerából áll. Az első kamera a gyorsítósávot figyeli, míg a második a főpálya jobb oldali sávját, tehát azt a sávot, ahová a gyorsítósávban haladó autók besorolnak. A cél egyértelmű: rögzíteni, ha egy járművezető a sávváltást, vagyis a besorolást a záróvonalat figyelmen kívül hagyva hajtja végre.

Ezzel a dupla kamerás rendszerrel az MI képes felismerni, amikor egy autó vagy motorkerékpár a még záróvonallal elválasztott területről sorol át. Ha a rendszer arra a következtetésre jut, hogy a jármű átlépte a záróvonalat, akkor már üzen is a központnak, ahol a rendszám alapján meg is indul az eljárás.

Ez a típusú szabálysértés 200 eurós (kb. 80 000 forintos) pénzbírsággal sújtandó, de nem jár büntetőpont levonásával.

A helyi adatok szerint a gyorsítósávokon, a záróvonalat figyelmen kívül hagyva végrehajtott sávváltások kiemelkedően magas baleseti kockázatot jelentenek. A DGT adatai szerint csak 2021-ben 217 ember vesztette életét ilyen típusú balesetekben a spanyol utakon.

Kibővülhet a kamerák szerepe

A spanyolok komolyan veszik az egyre komolyabb ellenőrzéseket, 2025-ben több mint száz új traffipax – köztük fix és átlagsebesség-mérő – telepítését tervezik országszerte. A gyorshajtás mellett a hatóság a Stop táblák figyelmen kívül hagyásának automatikus észlelésére szolgáló rendszereket is tesztel, ami náunk is állandó, visszatérő lehetőség a bírságok kiszórására.

Ha a rendszer hatékony, akkor könnyen átállítható más szabálytalanságok figyelésére, vagyis gyakorlatilag minden olyan manővert felismerhet majd, amit eddig csak a járőrök vettek észre. Ennek a kamerának pedig nem kell pihenő, ahol aktív, ott a nap 24 órájában dolgozik.

Szinte borítékolható a későbbi alkalmazása más országokban, és így pár éven belül akár nálunk is megjelenhet valamilyen hasonló kamerás ellenőrző rendszer. A szándék itthon is tetten érhető: a VÉDA-rendszert használva itthon már kapott autós büntetési csekket a be nem kapcsolt biztonsági öv miatt.

„Nemrég egy olvasónk elmesélte, hogy a gyorshajtást mérő berendezésként közismert VÉDA felvétele alapján bírságcsekket kapott a rendőrségtől, csakhogy nem gyorshajtásért. Lefotózta a készülék, hogy nincs bekötve. A sebességhatárt betartva autózott, ám mégis megbüntették az öv miatt. Mivel a VÉDA felvételeit visszanézhetik az autósok, ő is lecsekkolta, bebizonyosodott, hogy valóban nem volt bekötve, így vezetett.” – a témát részletesen kibontó cikkünk a képre kattintha olvasható: