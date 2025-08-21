Az utak „néma” színházában nem csak a KRESZ-táblák és a lámpák beszélnek. Az autósok, motorosok, buszosok, kamionsofőrök évtizedek óta saját jelnyelvet használnak, amelyben a fények, villantások és apró mozdulatok a főszereplők.

Ezek a gesztusok sokszor életet menthetnek, máskor pedig egyszerű udvariasságot fejeznek ki, de lássuk, miről van szó konkrétan.

Rendőrségi ellenőrzés

Az egyik legismertebb jelzés az autósok körében, amikor dupla villantással ‒ és/vagy kormány fölötti ujjkörzéssel ‒ jelzik a szembejövő autóstáraknak, hogy igazoltatás vagy bokor mögé helyezett traffipax leselkedik rájuk hamarosan.

A vészvillogó

Az autós etikett egyik legszebb gesztusa, amikor egy előzés vagy besorolás után a sofőr pár villanással megköszöni a másik türelmét, vagy azt, hogy helyet adott neki.

Ugyanez a villogás azonban komoly figyelmeztetés is lehet: ha mondjuk autópályán torlódás alakul ki és hirtelen nagyobb lassításra van szükség, érdemes azonnal benyomni a vészvillogót, hogy a még távolabbról érkező járművezetők időben felkészüljenek és biztonságosan csökkenthessék a tempót.

Előzhetsz bátran

A nagyobb járművek sofőrjei (busz, kamion) gyakran segítenek a mögöttük haladó kisebbeknek, akik elől részben eltakarják a kilátást: ha az előzés biztonságos, jobbra indexelve jelzik, hogy az út tiszta, nem jön szembe senki, bátran előzhetnek.

Márkatársak kézfogása

Legyen szó motorosokról vagy hasonló gyártmányú modellekkel közlekedő autósokról, egy villantás, egy intés, egy láblendítés, és máris átjárja őket az érzés:

„Te is olyan géppel jársz, mint én, egy családba tartozunk.”

A kérdés már csak az, te szoktad használni ezeket a jelzéseket?

Te is használod ezeket az apró gesztusokat? Igen, rendszeresen 74% (75) Csak ritkán, de ismerem mindegyiket 24% (24) Most hallok ezekről először, köszönöm, eddig sötétségben vezettem 2% (2)

És azt tudod, mit kell tenned, ha megállít a rendőr? A Vezess korábbi cikkéből kiderül: