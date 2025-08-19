A közelmúlt eseményeit nézve jó lehet most Ferrari-tulajdonosnak lenni. A ritka és értékes darabok értéke meredeken kúszik felfelé, amit két árverés is bizonyított.

Az RM Sotheby’snél kalapács alá került minden idők legdrágább új Ferrarija, most pedig a legendás F50-esek között született új rekord. 

A hétvégén egy árverésen minden előzetes becslést felülmúlva, végül 9,245 millió dollárért (átszámítva körülbelül 3,4 milliárd forintért) cserélt gazdát egy ritka színárnyalattal készült Ferrari F50.

Ez nagyjából 4 millió dollárral több, mint amennyiért a legtöbb F50-est az elmúlt években eladták, a csillagászati összeg pedig nagyrészt ennek a konkrét modellnek a ritkaságából fakad.

A szóban forgó F50-est újonnan a divatikon Ralph Lauren rendelte meg, aki egyben a világ egyik legértékesebb Ferrari-gyűjteményének is a tulajdonosa. Ez a konkrét autó egyike annak a mindössze 55 darabnak, amelyet amerikai specifikációval gyártottak, és egyike annak a csupán kettőnek, amelyet gyárilag Giallo Modena sárga színre fényeztek.

Bár Lauren ritkán válik meg féltve őrzött autóitól, ezt az F50-est 2003-ban eladta. A jármű végül egy Sterling (Virginia) városában élő házaspár garázsába került, akik azóta is a tulajdonosai voltak, és a mostani hétvége előtt 2009 óta nem is mutatták be a nyilvánosság előtt.

Az eladásra komoly szervizelésen esett át az állandóan álló autó: új benzintankot, gumiabroncsokat és fékalkatrészeket kapott. Az F50-es 2009-ben megkapta a Ferrari Classiche minősítést is, amely igazolja, hogy minden alkatrésze eredeti. Az autó kevesebb mint 8690 kilométerrel az órájában cserélt gazdát.

Kézi váltó, F1-es technika, az F50-est egyre többen értékelik

Felfelé ível az F50 csillaga

Nem is olyan régen az F50-est még nem tartották annyira nagyra, mint elődjét, az F40-est, vagy utódját, az Enzót. Az elmúlt években azonban a kifogástalan, alacsony futásteljesítményű F50-esek iránti kereslet megugrott, és az árakat korábban elképzelhetetlen magasságokba repítette.

Ebben szerepet játszik, hogy ez volt az egyik utolsó, igazi nyers, zabolátlan szupersportautó: az F50-ben 4,7 literes,  V12-es szívómotor található, ami közvetlenül a Ferrari 641 Formula-1-es versenyautóból származik, bár néhány módosításon átesett, hogy alkalmas legyen közúti használatra.

A színe miatt milliárdokkal lett drágább egy autó 8

V12-es motorja 520 lóerős

A blokk 8000-es fordulaton 520 lóerőt ad le, nyomatékból 471 Nm áll rendelkezésre 6500-tól. A Ferrari F50 a mérések szerint 3,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 325 km/óra a végsebessége.

A mostani hétvégi eladás előtt a valaha árverésen elkelt legdrágább F50-es 5,532 millió dollárért cserélt gazdát idén februárban. Ezek a számok pedig azt mutatják, hogy az F50-esek olcsóbbak már nem lesznek.

