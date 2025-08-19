A közelmúlt eseményeit nézve jó lehet most Ferrari-tulajdonosnak lenni. A ritka és értékes darabok értéke meredeken kúszik felfelé, amit két árverés is bizonyított.

Az RM Sotheby’snél kalapács alá került minden idők legdrágább új Ferrarija, most pedig a legendás F50-esek között született új rekord.

A hétvégén egy árverésen minden előzetes becslést felülmúlva, végül 9,245 millió dollárért (átszámítva körülbelül 3,4 milliárd forintért) cserélt gazdát egy ritka színárnyalattal készült Ferrari F50.

17 fotó

Ez nagyjából 4 millió dollárral több, mint amennyiért a legtöbb F50-est az elmúlt években eladták, a csillagászati összeg pedig nagyrészt ennek a konkrét modellnek a ritkaságából fakad.

A szóban forgó F50-est újonnan a divatikon Ralph Lauren rendelte meg, aki egyben a világ egyik legértékesebb Ferrari-gyűjteményének is a tulajdonosa. Ez a konkrét autó egyike annak a mindössze 55 darabnak, amelyet amerikai specifikációval gyártottak, és egyike annak a csupán kettőnek, amelyet gyárilag Giallo Modena sárga színre fényeztek.

Bár Lauren ritkán válik meg féltve őrzött autóitól, ezt az F50-est 2003-ban eladta. A jármű végül egy Sterling (Virginia) városában élő házaspár garázsába került, akik azóta is a tulajdonosai voltak, és a mostani hétvége előtt 2009 óta nem is mutatták be a nyilvánosság előtt.

Az eladásra komoly szervizelésen esett át az állandóan álló autó: új benzintankot, gumiabroncsokat és fékalkatrészeket kapott. Az F50-es 2009-ben megkapta a Ferrari Classiche minősítést is, amely igazolja, hogy minden alkatrésze eredeti. Az autó kevesebb mint 8690 kilométerrel az órájában cserélt gazdát.

Felfelé ível az F50 csillaga

Nem is olyan régen az F50-est még nem tartották annyira nagyra, mint elődjét, az F40-est, vagy utódját, az Enzót. Az elmúlt években azonban a kifogástalan, alacsony futásteljesítményű F50-esek iránti kereslet megugrott, és az árakat korábban elképzelhetetlen magasságokba repítette.

Ebben szerepet játszik, hogy ez volt az egyik utolsó, igazi nyers, zabolátlan szupersportautó: az F50-ben 4,7 literes, V12-es szívómotor található, ami közvetlenül a Ferrari 641 Formula-1-es versenyautóból származik, bár néhány módosításon átesett, hogy alkalmas legyen közúti használatra.

A blokk 8000-es fordulaton 520 lóerőt ad le, nyomatékból 471 Nm áll rendelkezésre 6500-tól. A Ferrari F50 a mérések szerint 3,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 325 km/óra a végsebessége.

A mostani hétvégi eladás előtt a valaha árverésen elkelt legdrágább F50-es 5,532 millió dollárért cserélt gazdát idén februárban. Ezek a számok pedig azt mutatják, hogy az F50-esek olcsóbbak már nem lesznek.