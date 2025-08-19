A híres hazai kamionos ST22 Lacika néven vált ismertté a közösségi hálókon és videómegosztó felületeken. Tartalmain keresztül a laikusok is beláthatnak a kamionos élet kulisszái mögé, és László a pályakezdőket is hasznos tanácsokkal látja el.

Legutóbbi bejegyzése azonban egy sajnálatos balesetről szól, nem vlogbejegyzés.

„Nem sokon múlt a halálos baleset . Kamion vs motor. Szerencsére mindenki jól van csak a kamion ès a motor nem. Ment a kamera így jön majd egy videó jövő héten . Vigyázzatok magatokra!”

– írta a bejegyzéshez a magyar kamionos.

A kamion, amely a motorral ütközött egy Volvo FH nyergesvontató amelynek a teljesítménye 420 és 540 lóerő között van, attól függően melyik dízelmotorral szerelték. De elérhető belőle elektromos és gázüzemű változat is.

