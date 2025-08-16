A Gödöllői Rendőrkapitányság egyenruhásai augusztus 11-én este ismerték fel azt a férfi sofőrt, aki el volt tiltva a járművezetéstől. Az egyenruhások a 35 éves helyi férfit meg akarták állítani Kerepesen, azonban a rendőrautó fény- és hangjelzéseit nem vette figyelembe, többszöri rendőri felszólításra sem állt meg – számol be a rendőrség honlapja.

Nagy sebességgel száguldozott a város és a környező települések utcáin és a menekülése során több gyalogosnak is félre kellett ugrania, hogy ne üsse el az ámokfutó. A férfinak egy földúton sikerült kereket oldania a rendőrök elől, ezért körözést adtak ki ellene.

A rendőrök nagy erőkkel keresték, de nem kellett megtalálniuk, mert feladta magát. Ezt követően a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását.

A sofőrnek eltiltás hatálya alatt járművezetésért illetve közúti veszélyeztetés bűntette miatt kell felelnie.

Azt tudtad, hogy rengeteg nem fizetik be a rájuk kiszabott rendőrségi bírságot Magyarországon. Nem holmi aprópénzről van szó: