Közös közlekedési ellenőrzést tartottak a Pest vármegyei és a román rendőrök az M5-ös autópálya inárcsi pihenőhelyénél. Mint a rendőrség beszámolt róla, az együttműködésre azért volt szükség, mert hazánk területén sok román állampolgár utazik át akik az elmúlt időszakban gyakran érintettek voltak közlekedési balesetekben, nemcsak elszenvedőként, hanem okozóként is.

Az akcióban résztvevő 14 magyar és 6 román rendőr főként a teherautósok és a buszosok által elkövetett szabálytalanságokra fókuszáltak. Az ellenőrzésen 32 megállított járműből 27 szabálytalankodót szűrtek ki.

Többek között előzési tilalom megszegése, kézben tartott mobiltelefon, biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása vagy túlsúlyos rakomány miatt jártak el az egyenruhások.

7 fotó

Egy kirívó eset is történt, ugyanis az egyik teherautós, mint kiderült majdnem 1000 kilométert vezetett úgy, hogy a tachográfba nem helyezte be a sofőrkártyáját.

A jogsértések következtében ez idő alatt összesen 2 239 000 forint bírságot szabtak ki a rend őrei.

A közös szolgálat ellátása sok pozitív eredményt hozott, ugyanis a tolmácsolásuk nagyban megkönnyíti a kommunikációt és gyorsítja a helyszínelések menetét, ezáltal hamarabb megindulhat a közlekedés és kisebb torlódások alakulnak ki.

Az elmúlt időszakban történt egy olyan konkrét eset is, ahol egy román állampolgárral intézkedtek az egyenruhások, mivel nem kapcsolta be a biztonsági övét. A sofőr azonban nem tudott felmutatni a rendőröknek jogosítványt, így őt a külföldi egyenruhások a saját rendszerükben ellenőrizték, és azt találták, hogy valóban nem rendelkezik a szükséges okmánnyal.