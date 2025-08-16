Jelenleg hazánkban villanyautók vásárlásához igényelhető állami támogatás cégek számára, hamarosan azonban ez változhat. A Villanyautosok.hu beszámolója szerint új program veheti át a helyét.

„A pletykák szerint a decemberig meghosszabbított cégek számára elérhető elektromosautó-vásárlást ösztönző állami programot szeptemberben lezárják, ugyanakkor egy hasonló program indítása várható magánszemélyek számára” – írja a lap.

Információjukat egy Facebook csoportban megosztott dokumentum részletére alapozzák. A nagyrészt kitakart iratban két lényeges dolog kiolvasható:

A mostani pályázatot „szeptemberben kifutó” jelzővel látták el, míg az iratban az említett fejezet címe „Új e-autó program magánszemélyeknek”.

Ebből a lap arra következtetésre jutott, hogy várhatóan új állami támogatási program indulhat.

Jelenleg 2024 februárja óta lehet állami támogatást kérni villanyautó vásárlásra vállalkozásoknak. Egy eredetileg 30 milliárd forintos keret terhére – az akkumulátor kapacitásától függően – egy-egy jármű beszerzéséhez 2,8-4 millió forint közötti támogatás nyerhető el. A céges flották zöldítését ösztönző kiírásra eddig több mint 7200-an pályáztak.

Magánszemélyek számára legutóbb 2021-2022-ben nyújtott támogatást villanyautó-vásárláshoz az állam 3 milliárd forintos keretből. Akkor 2,5 millió forintos összegre lehetett pályázni 12 millió Ft vételár alatt, míg 12–15 millió Ft vételár esetén 1,5 millió forint volt a kapható összeg. Emellett akkor külön keretből támogatták a taxisok villanyautó-vásárlását.