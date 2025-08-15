A rendőrök végig nézték és nem díjazták, vagyis jobban mondva igenis díjazták azt a manővert, amelyet egy Mercedes-Benz SLK vezetője mutatott be Tapolca környékén.

Nagy siethetett valahova a fekete autó sofőrje, hiszen amint a vonat elhaladt és a sorompó elindult felfelé gázt adott és nekilódult. Csakhogy így még villogó piros fény mellett, azaz a tilos jelzés ellenére hajtott át a vasúti síneken.

A tapolcai rendőrök végig néztek az esetet, így amikor elhaladt mellettük utána fordultak, megállították és intézkedtek vele szemben.

Ilyen helyzetben az egyértelmű szabályok mellett azért is érdemes mindenképpen megvárni a szabad jelzést, mert ha kétvágányú szakaszról van szó, nem tudhatjuk, hogy a másik irányból esetleg érkezik vonat és a sorompó azonnal csukódhat is vissza.

Az elmúlt években megszaporodtak a halálos balesetek a vasúti átjárókban, nagy részük ráadásul működő fénysorompóval biztosított vasúti átjáróban történt. Az ilyen balesetek sokszor életet követelnek, komoly anyagi károkat okoznak, a mozdonyvezetőt is hosszú időre traumatizálják, és több ezer embernek okoznak késéseket.

2025 első öt hónapjában 26 baleset történt közúti-vasúti átjáróban, amelynek során nyolcan életüket veszítették. Ezért a rendőrség úgy döntött elkezdi bekamerázni az átjárókat.

