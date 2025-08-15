Vannak autóipari kalandok, amelyek nagy durranás helyett lassan kifulladnak: egyszerűen eltörli őket az idő. Ezek a projektek, ezek az autók eltűnnek nyomtalanul, nem maradnak nosztalgikus emlékek, garázsban őrzött darabok. Talán akad majd pár fanatikus, a különc furcsaságokra gerjedő gyűjtők, akik megőriznek egy-egy példányt, de áruk sosem nő magasra.

Ha van autó, ami tökéletesen beleillik ebbe a kategóriába az elmúlt húsz évből az kétség kívül a Renault Wind. Hallottál róla? Ne magad okold, ha nem.

Ez volt a Renault furcsa próbálkozása arra, hogy a francia riviéra hangulatát egy nyitott tetejű kisautó testében idézzék meg. A mindössze két évig 2010-2012 között gyártott Wind a Renault Twingo II (Clio II alapokra épüló) platformját használta — pontosabban a Twingo RS futóművét és erőátviteli egységeit alkalmazta. Ebből már következik, hogy elsőkerék hajtású a technika, ami sok vásárlót elriasztott a vételtől.

Elvégre, ha kétüléses roadstert akarunk, az már legyen tisztességes, hátul hajtó darab. Motorjai sem voltak túl izgalmasak, az 1,15 literes 1,2 TCE (Turbo Control Efficiency) turbómotor 100 lóerős, nyomatéka 152 Nm. Padlógáznál, 4500-as fordulatszám felett 5 lóerőt és hat newtonmétert még rápakol a vezérlés. A csúcsmodell az 1,6 literes, 133 lóerős, nagy fordulatra hangolt négyhengerest kapja a Twingo RS-ből. 10,5 helyett ez a Wind 9,2 másodperc alatt gyorsul százra.

Ettől nem lábad könnybe egy Mazda MX-5 tulajdonos szeme, a Wind fő trükkje pedig nem a menetteljesítmény, hanem a különleges tetőmechanika volt. A nyitható tetőt bevallottan a Ferrari Superamerica ihlette, amelynek tetőmegoldását a Fioravanti tanulmányautójában láttuk elsőként. A tetőkonstrukció egyszerűsége miatt a tető és a mozgatószerkezet csak 21,8 kilogrammot nyom, és pokoli gyors: mindössze 12 másodperc alatt tűnik el.

A csomagtérfedélre ráforduló héj előnye, hogy egyáltalán nem vesz el helyet a csomagtartóból, ami 270 literes, igaz kétüléses beltérrel ez nem akkora bravúr, főleg hogy az autó hosszabb mint a testvér Twingo.

Új modellként teszteltük, akkor a magas üléspozíció volt zavaró, de összességében mókásnak találtuk a Renault furcsaságát: „A Renault Windet mindenkinek szívből ajánlom, aki szereti egy kicsit a különlegeset és nem bánja, ha rendesen megbámulják emiatt a lámpánál. Igazi roadsteres élményt azért ne várjunk tőle, és eszünkbe se jusson összehasonlítani mondjuk egy Mazda MX-5-tel.”

Európában a goodcarbadcar.net adatai alapján 12 780 darab talált gazdára, globálisan nagyjából 15 000 darabbal számolhatunk, tehát ez tényleg igazi rétegmodell, ami még a kategóriájában sem hozott kiemelkedő számokat. Így a sok egyedi karosszériaelem, a drága gyártás, és a csökkenő eladások meghatározták a sorsát, két év jutott neki, 2013-ban már csak a legyártott autókat értékesítették.

Nyugat-Európában van a típus körül némi klubélet, de árulkodó, hogy a francia Renault Wind Club Facebook-csoportja csak pár száz tagot számlál. Így ha igazán különleges akarsz lenni, most itt a lehetőség, itthon már akad eladó Wind kétmillió forint alatt! Nagyon válogatni nem lehet, egyetlen darab van ezen kívül eladó, ami 2,44 millió forint.

Kétüléses kabriót ennyiért nehéz kifogni ilyen évjárattal, ez nem egy átlagos nyitott Mini, Peugeot 207 CC, amiből tucatnyi szaladgál az utakon! Igaz azokban hátul legalább gyerekek elférnek, és sok szempontból jobbak, az elterjedségük pedig előny használt autóként.