Vita alakult ki egy házaspár otthonában augusztus 14-én este Orosházán. A veszekedés során a nő beült az autójába, és elhajtott otthonról, a férfi pedig egy másik autóval utánament.

Az egyik földúton a férfi megelőzte az asszonyt, és megállt előtte, de a nő a szántóföldre hajtva kikerülte. A közúti konfliktus egy közeli utcában tovább folytatódott, amikor a férfi balról a felesége kocsija mellé ment, majd oldalról nekiütközött a nő kocsijának. Az asszonynak ekkor fékeznie kellett, hogy ne ütközzön villanyoszlopnak.

A nő ekkor megállt, a férfi pedig kiszállt a kocsiból, és egy késsel kiszúrta a felesége autójának kerekeit. Ennek ellenére a nő továbbhajtott, majd egy szomszédos utcában a férj ismét mellé ért, és megpróbálta leszorítani őt az útról, így ismét összeütköztek.

Az asszony végül egy ismerőse házához hajtott, ahová a férfi már nem követte. A történtekről a férj tett bejelentést a rendőrségre, mondván a felesége úgy indult el otthonról, hogy előtte alkoholt ivott. A rendőri intézkedés során a nőnél valóban pozitív lett az alkoholszondás mérés eredménye, de a férfinél is az lett.

Kiderült, hogy mindketten ittak, és ezek után vágtak bele az autós üldözésbe. A rendőrök elvették a vezetői engedélyüket és ittas járművezetés miatt büntetőfeljelentést tettek ellenük. Emellett a történtek miatt közúti veszélyeztetés gyanúja miatt eljárás indul.