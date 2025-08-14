Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson életét veszített egy személy. A rendőrségre 2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés az esetről.

A FEOL értesülései szerint egy húszas évei elején járó férfi halt meg a balesetben, akin már a mentők sem tudtak segíteni, csak a férfi halálának tényét állapították meg.

A rendőrség adatai alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta.

A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Sajnos nem először történik ilyen baleset: