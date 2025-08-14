Van az Egyesült Királyságban egy biztosító társaság, a Motor Insurers’ Bureau (MIB), amely kifejezetten arra szakosodott, hogy kártérítést fizessen azok számára, akiknek biztosítással nem rendelkező, illetve nem azonosított járművezetők okoztak kárt.

Az MIB elemi érdeke, hogy minél kevesebb biztosítatlan jármű legyen az ország útjain, ezért időről időre razziát szerveznek a rendőrséggel közösen, ahol speciális adatbázisuk és a hatóság rendszámfelismerő technológiája együtt hatékonyan szűri ki az érintett járműveket.

A hétvégén 72 olyan autót találtak és foglaltak le, amelyek nem rendelkeztek érvényes kötelező felelősségbiztosítással. Ezek többsége nagy értékű luxus-, illetve szupersportautó volt, a fogás összértéke meghaladta a 7 millió angol fontot, azaz a 3,3 milliárd forintot.

Az egyik legérdekesebb két teljesen azonos kivitelű, lila színű Lamborghini volt, amelyeket turisták hoztak be az országba, hogy ott járjanak ezekkel. Az egyik autós mindössze két órával azelőtt érkezett meg Nagy-Britanniába, hogy elvették az autóját, amivel összesen tizenöt percet vezethetett brit földön.

A tapasztalatok szerint a biztosítatlan járművek jellemzően más kihágásokban is érintettek: a hétvégi razzia során ittas vagy kábítószeres vezetéssel, lopott járművekkel, illegális bevándorlással találkoztak a rendőrök, és jó néhány, egyébként körözött személyt is előállítottak.

Az Egyesült Királyságban hatalmas problémát jelentenek a kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedő autók: ezek átlagosan 20 percenként okoznak kisebb-nagyobb anyagi kárt és/vagy fizikai sérülést. Naponta fordul elő, hogy maradandó, súlyos egészségkárosodást szenved valaki egy nem biztosított járművel ütközve.