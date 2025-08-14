Két népszerű hazai áruház olyan friss akciókat dobott be, amire minden autórajongó – és hétköznapi sofőr – felkapja a fejét. Az alábbi termékek már kint vannak az Aldi és a Lidl polcain, kifejezetten autózáshoz kapcsolódó, praktikus termékek.

Egy jó magasnyomású, mindig jó ha van otthon

Ugye nem kell ecsetelni, hogy miért jó egy ilyen kütyü a háznál? Nem csak az autót lehet lemosni vele, hanem a térkövet, az elkoszolódott nemesvakolatot, vagy a kerti bútorokat. Hidd el, vannak olyan kézi, pénzbedobós mosók, amik sokkal gyalázatosabban működnek, mint ez az otthoni megoldás, plusz így az autómosást összekapcsolhatod a sörözéssel, hiszen nem kell kiállnod az udvarról sem.

Amiből soha nem elég: bitkészlet

Nem kell autószerelőnek lenni ahhoz, hogy az ember érezze: vannak pillanatok, amikor egy jó bitkészlet többet ér, mint a legjobb szomszéd. Egy meglazult csavar, egy nyöszörgő beltéri elem, vagy éppen egy váratlan akku-fedél bontás – ezek mind olyan helyzetek, ahol a „majd otthon megoldjuk” csak addig tart, amíg ki nem derül, hogy nincs kéznél megfelelő szerszám.

Valljuk be férfiasan: az az elégedett érzés, amikor egy apró hibát magad oldasz meg – és közben még az asszony vagy a szomszéd is látja -, az megfizethetetlen érzés.

Igen, jól látod, a bitkészlet mellett egy autós elsősegélykészlet látható, amiről az utóbbi hónapokban rengeteg téves információ kering az interneten. Vírusként terjedt például az is, hogy ha nincs az autóban, a rendőrség akár ki is vonhatja a forgalomból járművünket.

Erről korábban megkérdeztük a rendőrséget, akik az alábbi választ adták:

„Az állítás, miszerint kivonhatják a forgalomból az autónkat, ha nincs benne elakadásjelző háromszög és/vagy elsősegélydoboz, NEM IGAZ, ezek hiányában maximum bírságot szabhat ki az intézkedő rendőr.”

Akkus porszívó: az autós legjobb barátja

Végül itt egy vezetéknélküli porszívó, amit az fog értékelni igazán, aki rendszeresen utazik gyerekekkel, és/vagy kiskedvencekkel. Kétgyermekes szülőként tudom, hogy milyen apokaliptikus állapotok tudnak kialakulni a hátsó üléssorban, szóval egy akkus porszívó aranyat ér.