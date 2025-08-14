2025. augusztus 11-én, hétfőn délelőtt egy kiskorút állítottak elő az A43-as autópályán egy közúti ellenőrzés keretében, Franciaországban Saint-Quentin-Fallavier (Isère) melletti fizetőkapunál.

A La Verpillière-i motoros csendőrség egy 198 km/h-val bemért járművet vont ki a forgalomból (a hitelesített sebesség 188 km/h, hangsúlyozza az Ici Isère hírportál).

A 8. generációs Volkswagen Golf R típusú autó sofőrje nem volt más, mint egy 16 éves fiú, aki – állítása szerint – felügyelet melletti vezetési gyakorlaton vett részt, annak ellenére, hogy egyetlen felnőtt sem ült mellette. A sebességtúllépést a sofőr a rendőrségi őrizetben azzal indokolta, hogy „meleg volt, és sietett, hogy az Aiguebelette-tóhoz érjen” – írja a ladepeche.fr. A fiú ügyét jövő októberben tárgyalja a bíróság. A Golf pedig legalább egy hétig a hatósági járműtelepen marad.

Az autónak nem volt izzasztó feladat ez a tempó

A Volkswagen Golf R egy nagy teljesítményű sportváltozat a népszerű Golf modellből. A legújabb generációja 2022-ben mutatkozott be, és a 8-as Golf platformjára épül. Ez a modell négyhengeres turbómotort kapott 320 lóerővel és 420 Nm csúcsnyomatékkal. Az erőt kiaknázva 4,7 másodperces 100-as sprint is elérhető, csúcssebességét 250 km/órában korlátozták, de az opciós R Performance csomag megrendelésével a limit 270 km/órára tolható ki.

Az 1984 köbcentis motor ereje hétfokozatú, dupla kuplungos váltón keresztül jut el az összes kerékhez. Kétség kívül nem a legjobb eszköz a vezetés alapjainak elsajátításához, plána egy 16 éves sofőrnek, akinek agyára negatív hatással lehet a kánikula.