A fizika határán egyensúlyoznak a mai hiperautók, és a legszebb, hogy szinte mindegy mi adja az energiát. Az elektromos és a belső égésű motoros technika fej-fej mellett küzd egy olyan erőpróbán, amit nehéz átlagos aggyal felfogni.

Ez a 0-400-0, vagyis az álló helyzetből 400 km/órára történő gyorsulás, majd intenzív fékezéssel újra megállás. Két évvel ezelőtt a tisztán elektromos Rimac Nevera állított fel 23 világcsúcsot egyetlen kísérlet során, kiütve a nyeregből az addigi rekorder Koenigsegg Regerát. A svédek pár héten belül visszavágtak, majd egy évre rá a Koenigsegg Jesko Absolut saját márkatársát múlta felül ebben az eszement viadalban.

Az idei nyáron első körben a Riac vágott vissza a Nevera R verziójával, de rövid életű volt a siker. A négy villanymotoros, 2107 lóerős sportautó 25,79 másodperc alatt tudta le a mutatványt, miközben 431 km/órára gyorsult, ezzel a legnagyobb végsebességű villanyautó címét is bezsebelte.

A svéd hiperautó csapata viszont úgy döntött, felveszik a kesztyűt, mert tudták a technikában van még tartalék.

A Koenigsegg augusztus 7-én döntötte meg a Rimac rekordját az örebrói repülőtéren, Markus Lundh gyári tesztpilótával a volán mögött. Ugyanarról a Jeskóról van szó, amely a Koenigsegg előző, 2024-es rekordját is felállította.

Ahhoz, hogy a Koenigsegg visszaszerezze a 0-400-0 km/h-s (0-249-0 mph) rekordot a Rimactól, mindössze néhány szoftveres módosításra volt szükség a Jesko Absoluton.

A cég szoftvermérnökei újrakalibrálták a Jesko egyedi, ötletes, és bonyolult erőátviteli rendszerét, és a motorvezérlőjét, miközben bevezettek egy új nyomatékszabályozó rendszert is, amely lehetővé teszi, hogy az Absolut „soha nem látott módon” kezelje a tapadást.

A módosítások sikert hoztak, a 0-400-0 rekordját hitelesített eszközökkel mérve 25,21 másodperccel állították be. Mindezt sikerült csak hátsókerék hajtással elérni, és a cég alapítója Christian von Koenigsegg elmondása szerint a nyomatékleadási karakterisztikában már az elektromos megoldások szintjét hozza a V8-as motorra épülő hajtáslánc.