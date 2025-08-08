Gyakori tévedés azt hinni, hogy a töltőpisztoly kattanása csupán egy jelzés, és utána még biztonságosan lehet további üzemanyagot tölteni. Sokan – különösen kedvező árú kutakon – megpróbálnak még egy kis mennyiséget beletankolni, hogy az utolsó cseppig kihasználják a lehetőséget.

Bár vonzó lehet a gondolat, hogy a mutató a „teli” jelzés fölött álljon, és még kilométerekkel később se mozduljon, ez a rövid távú pszichológiai előny nem éri meg a lehetséges következményeket. A következőkben kifejtjük, miért jelent ez problémát.

A töltőpisztoly kattanása utáni „ráerőltetés” komoly kockázatot rejt, amely messze túlmutat a néhány deci üzemanyag elpazarlásán. A csordultig töltött tank ugyanis a hőtágulás következtében könnyen a jármű kényes részegységeinek meghibásodásához vezethet. A legfőbb célpont ilyenkor az EVAP (a benzingőz kipárolgását gátló rendszer)..

Ennek a rendszernek az a feladata, hogy megakadályozza a környezetre káros szénhidrogének szabadba jutását az üzemanyag párolgása során. A keletkező gőzöket egy aktívszén szűrővel töltött tartály felé vezeti, amely hatékonyan megköti azokat. A motorvezérlő elektronika (ECU) a megfelelő üzemi körülmények elérésekor egy mágnesszelep nyitásával gondoskodik róla, hogy a szívócsőben keletkező vákuum a szénszűrőben tárolt gőzöket az égéstérbe juttassa, ahol azok a normál üzemanyaggal együtt elégnek.

A rendszer Achilles-sarka, hogy a tervezésénél fogva kizárólag légnemű halmazállapotú anyagok kezelésére alkalmas.

Amikor a tankot túltöltik, a folyékony üzemanyag közvetlenül bejuthat az aktívszenes tartályba, telítve a szűrőanyagot és ezzel működésképtelenné téve azt. A veszély különösen nagy a jelentős hőingadozással járó napokon. Gondoljunk egy hűvös reggeli tankolásra: a benzin térfogata körülbelül 1%-kal nő minden 9-10 Celsius-fokos melegedés hatására. A napon parkoló, alulról a forró aszfalt által is fűtött autó tankjában az üzemanyag szintje érzékelhetően megemelkedik, és ha nincs hová tágulnia, egyenesen az EVAP rendszerben köt ki a nafta.

Ennek következménye a rendszer „elárasztása”, amelynek javítása – jellemzően a szénszűrő cseréje – zsebbevágó tétel lehet, és az autó megbízhatóságát is rontja. Amint a folyékony üzemanyag eljutott a szénszűrőig és telítette azt, a folyamat visszafordíthatatlan; a tankszint csökkenése már nem orvosolja a keletkezett kárt.