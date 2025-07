A konnektoros hibridek korunk legbonyolultabb és legérdekesebb járművei. Tulajdonképpen két világot ötvöznek, annak minden előnyével és hátrányával. A belső égésű motor mellett ezek a típusok egy nagyobb teljesítményű villanymotort is kapnak, ami képes az autót önerőből, hosszabb távon, akár 60-90 kilométeren át is megfelelő lendülettel mozgatni.

Ilyenkor a benzinmotor be sem indul, a konstrukció teljes elektromos autóként viselkedik, amikor viszont lemerül az akkumulátor, akkor már a belső égésű motor veszi át a stafétát.

Előnye a rövid utak során csendes üzem, a két erőforrás kombinálásával jó menetdinamika és a helyi károsanyag-kibocsátás szinte nullára csökkenése. Hátránya a bonyolult, rengeteg alkatrészből álló hajtáslánc, aminek nagyobb tömegét mindig cipelni kell, és az elektromos autókhoz mért magasabb szervizigény, hiszen olajcserére, a belső égésű motor rendszeres karbantartására is ugyanúgy szükség van.

Ezek mellett van még egy érdekes vonása a konnektorról tölthető hibrideknek. Ha valaki hosszú távon csak elektromos üzemmódban használja az autót, akkor egy idő után érdekes figyelmeztető üzenetet kaphat a fedélzeti rendszertől. A kutakon árult, E10-es mezei 95-ös benzin ugyanis szép lassan, hónapok alatt megváltozhat, csökkenhet a minősége, és különféle komponensek válhatnak ki, ami problémássá teheti a használatot.

Megromlik a benzin?

Amikor hazánkban a benzint fix, meghatározott ársapkás 480 forintért árulták, sokakban felmerült a spájzolás lehetősége. Elrakni pár száz litert, nehezebb időkre! Ekkor kérdeztük meg a MOL szakértőit, hogy mi a helyzet a benzin eltarthatóságával. Ezt a választ kaptuk:

„Az üzemanyagok esetében jogszabály nem írja elő a minőségmegőrzési idő feltüntetését. Ezen termékeknél ez nehezen is értelmezhető, mivel a tárolás körülményei (pl. hőmérséklet, tárolóeszköz anyaga, állapota stb.) nagymértékben befolyásolják a tárolt termék minőségét.

Az iparágban kialakult gyakorlat szerint ajánlott tárolási időt adunk meg, amely szerint, megfelelő tárolóedényben, megfelelő körülmények között:

· a biokomponens-tartalmú üzemanyagoknál (biodízel-tartalmú gázolaj, bioetanol-tartalmú benzin) a javasolt tárolási idő 6 hónap.

· a biokomponenseket nem tartalmazó üzemanyagok esetében a javasolt tárolási idő 2 év.

Hasonló választ kaptunk az OMV központjától is, ők is féléves időtartamot adnak meg, amíg biztosan felhasználható marad az üzemanyag. Fémtartályban, állandó, lehetőleg hűvös hőmérsékleten és teljesen feltöltött, légmentesen lezárt tartályban tárolva hosszabb ideig marad stabil az üzemanyag.

A gyártók figyelmeztetnek

A Volvo igazán komolyan veszi a problémát, az általuk gyártott PHEV, vagyis konnektoros hibrid típusok több „Aged fuel ‒ öreg üzemanyag” üzenetet is küldhetnek a probléma nagyságától függően. Ha sok „öreg” benzin lötyög a tankban, a rendszer felszólítja a sofőrt, hogy használja szegény elhanyagolt benzinmotort is. Ha ezt nem teszi meg, akkor a felirat mellé automatikusan elindul a benzinmotor is, ha tetszik, ha nem.

Ha csak kevés üzemanyag van a tankban, akkor a benzinkúthoz irányít a rendszer, és kér egy friss adagot. Hasonló hibaüzenetet küldenek a Renault konnektoros hibridjei, egy Reddit-felhasználó osztotta meg a műszerfal képét, amin látszik az „old fuel” felirat. Itt azt is megadja a rendszer, hogy minimum tíz litert kér a biztonságos üzemeltetéshez.