Ha épp azt tervezed, hogy életedben először, magad cseréled le az olajat az autódban (nem varázslat, aki otthon tartja karban autóját, általában mindenki ezzel kezdi) az olyan apróságok, mint a pontos szűrőválasztás, nagyon fontos mozzanat. Ha most kezded a barkácsolást a garázsban, szánj rá néhány plusz percet, hogy duplán ellenőrizd a szűrőt.

Miért baj, ha nem pontos a szűrő mérete?

Ha rossz méretű olajszűrőt teszel fel, a problémák gyakran nem azonnal jelentkeznek, hanem alattomosan, lassan mutatják meg magukat. A kicsit is eltérő méret miatt a tömítés nem ül rendesen a helyén, és ahogy a motor bemelegszik, a növekvő nyomás hatására apró cseppek jelennek meg az autó alatt. Ez a kis olajfolt sokszor az egyetlen előjele annak, hogy a motor lassan „kivérzik”.

Ráadásul a nem megfelelő szűrő az olajnyomást is megzavarhatja. Az olajszűrőket adott átfolyási sebességre és nyomásra tervezik. A túl kicsi szűrő akadályozhatja az olaj áramlását, míg egy nagyobb, akár olajnyomás-csökkenést is okozhat, vagy nem fog rendesen szűrni. Ha a szűrő specifikációi nem passzolnak a motor igényeihez, könnyen előfordulhat, hogy szennyeződések jutnak be a rendszerbe, ami hosszabb távon a motor gyorsabb kopását és teljesítménycsökkenését okozhatja.

Hogyan válaszd ki a megfelelő szűrőt?

Szerencsére a rossz szűrő elkerülése egyszerű: az internet segítségével végtelenül egyszerű megtalálni, hogy milyen típusú alkatrész passzol pontosan az autódhoz.

Ez nem az a helyzet, amikor találgatni kell. Szinte minden alkatrészbolt vagy webáruház oldalán megadhatod az autód márkáját, típusát és évjáratát, és máris megkapod a hozzá illő alkatrészek listáját.

Ha bizonytalan vagy, nyugodtan fáradj be egy autóalkatrészboltba, vidd be a forgalmidat és kérj segítséget az üzletben dolgozóktól.

Ezután érdemes még egy utolsó ellenőrzést végezni: nézd meg, hogy a szűrő dobozán lévő cikkszám egyezik-e az autód kézikönyvében vagy a gyártó ajánlásában szereplő számmal. Sok szűrő hasonlónak néz ki, de ne hagyd, hogy a látszat megtévesszen.

Az alábbi, hazai BMW E60 blokkja a bizonyíték, hogy miért kell időben olajat cserélni: