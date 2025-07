Nem sokan fogadnának arra, hogy ha egy Toyota Prius és egy Mercedes G-osztály karambolozik, akkor utóbbi borul fel. A jóval robosztusabb SUV sokkal nehezebb a hibrid japán autónál, de az is tény, hogy a súlypontja is magasabban van. Bizonyára az a Los Angeles-i autótolvaj is nyeregben érezte magát, aki egy G-Wagent lopott el, majd a rendőrök elől kezdett menekülni Pasadenában – számolt be az esetről a Carscoops.

A Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) szerda este kapta a bejelentést, hogy elloptak egy Mercedes G-osztályt a Century Boulevard közelében. Hamar a nyomába eredtek, és egy nagy tempójú autós üldözés vette kezdetét. A Pasadena külvárosába vezető hajszát helikopterről is követték, amikor a tolvaj egy piros lámpán áthajtva összeütközött egy szabályosan közlekedő Toyota Prius hibriddel.

Ekkor jött az igazi meglepetés, mert az SUV-t oldalról elkapó Toyota úgy felöklelte a G-osztályt, hogy az felborult és többször megpördült. A Prius orra is csúnyán megsérült, az egyik üldöző rendőrautó pedig függetlenül ettől a csattanástól belehajtott egy épületbe. Arról nem számolt be a rendőrség, hogy ezt hogyan sikerült összehozni.

Az autótolvajt a helyszínen letartóztatták, a sérülteket pedig ellátták. A Toyota és a Mercedes ütközéséről készült felvételt itt lehet megnézni:

