Akárcsak a négyhengeres AMG C63 esetén, a Mercedes nagy reményeket fűzött az elektromos G-osztályhoz is. A vállalatnál úgy érezték, hogy a vásárlók zökkenőmentesen, és gyorsan váltanak majd az elektromos kivitelre, és mivel eleve egy prémium termékről van szó a hajtáslánc, az akkumulátor felára nem lehet probléma. – a modell sorsáról a Motor1 számolt be.

Egy friss jelentés azonban sötét képet fest arról, hogyan reagált a piac az elektromos G580-ra.

A német üzleti napilap, a Handelsblatt szerint a Mercedes vezetői beismerték, hogy az elektromos G-osztály kereskedelmileg gyengén muzsikál. Egy névtelenséget kérő vezető így fogalmazott: „A kocsi teljes kudarc a kereskedők szemszögéből.” Egy másik menedzser, akit a neves lap idézett, hozzáfűzte: „Ez egy rétegmodell, az eladási volumen nagyon alacsony.”

A Handelsblatt utánanézett a számoknak, és kiderült, hogy a modell bemutatásától számított majdnem egy évvel, április végéig mindössze 1450 darab kelt el globálisan. Ezzel szemben a hagyományos, benzines és dízelmotoros G-osztályból körülbelül 9700 példányt adtak el, ami majdnem hétszeres népszerűséget jelent EV-társához képest.

Miért nehéz eladni az elektromos G-osztályt?

Több tényező is közrejátszik. Először is lényegesen drágább, mint a hathengeres, benzines és dízel változatok. Az európai modell maximális terhelhetősége mindössze 415 kilogramm, és vonóhorog-opció sem rendelhető hozzá, ami nagyon leszűkíti a gyakorlati használhatóságot.

A villany-G ráadásul 3085 kilogrammot nyom a mérlegen. A hatótávolság is gyenge pont, bár ez nem meglepő a jármű jelentős saját tömegét tekintve. A G580 EQ-technológiával a WLTP-ciklus szerint 473 kilométeres hatótávolsággal büszkélkedhet, míg az EPA által hitelesített érték jóval alacsonyabb, mindössze 385 kilométer.

A modellt Hamar Balázs kollégánk tesztelte, aki a gyakorlatban még kisebb hatótávot tapasztalt: „A G 580 a javított aerodinamika ellenére is őrületesen sokat fogyaszt. Autópályán 110-nél is 33 kWh / 100 fogyasztást mutatott a kijelző, és ezt látva simán gyorsítottam 130-ra, aminek egy Budapest-Szeged távon 42,3 kWh-s érték lett a vége. Ez alig több, mint 250 kilométeres hatótávot jelent, és nagyjából bármilyen elektromos autó fogyasztásának a dupláját.

Ekkor válik igazán fájóvá a villámtöltők csekély száma, a max. 11 kW-os AC, illetve a DC-töltők névleges értékétől való elmaradás a valóságban. A kétszeres fogyasztás és akkuméret dupla olyan hosszú töltési időt jelent, ami könnyen elveszi a halandó kedvét az elektromos autózástól, a G-osztályt pedig városi és kertvárosi villanyautóvá kategorizálja.”

A Handelsblatt arról is beszámol, hogy a gyenge kereslet arra kényszeríti a Mercedest, hogy újragondolja a kisebb méretű G-osztályról szőtt terveket. Bár a kicsinyített változat továbbra is várhatóan még ebben az évtizedben megérkezik, elképzelhető, hogy nem csak elektromos hajtással, ahogyan eredetileg tervezték. Pletykák szerint a kicsi-G akár belsőégésű motorral is elérhető lesz, hogy szélesebb körben vonzó legyen, feltehetően valamilyen hibrid megoldással megtoldva.