2021-ben jelentette be a Mercedes, egy koncepcióautóval, hogy elkészíti a G-osztály elektromos változatát, amelyről túl sok részletet egyelőre nem árult el a gyártó, de a helyben megfordulást elég komolyan bereklámozták.

A Las Vegasban zajló CES-en (Szórakoztató Elektronikai Kiállítás) villantották meg, mire is képes az EQG névre keresztelt, elektromos terepjáró. Még az sem biztos, hogy ez marad a neve, de annyit már tudni, hogy a hajtásról négy darab, a kerekekhez közel elhelyezett villanymotor gondoskodik. Az ehhez kapcsolódóan megújult első és hátsó futóművel szerelt jármű így az alapmodellnél is kifinomultabb hajtásra képes, hiszen tetszőlegesen adagolható a nyomaték bármelyik keréknél, és még „felező” funkciót is kapott az autó, azaz a villanymotorok képesek kis fordulatszámon, nagy nyomatékot leadva hajtania az EQG-t.

Így azért „valamivel” kisebb a fordulókör, mint 13,6 méter…

Ezt a látványos megfordulást az teszi lehetővé, hogy a kerekek egymástól ellentétes irányba is képesek forogni, így az autó megfordul a saját tengelye körül. Lánctalpas harckocsiknál láthattunk korábban hasonló módszert: