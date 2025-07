Sokfajta ütközésre igyekeznek felkészíteni az egyes modelleket az autógyártók, aztán különböző tesztekkel vizsgálják, mennyire volt sikeres ezen törekvésük. Míg Európában az Euro NCAP töréstesztek bizonyulnak mérvadónak, az USA-ban az NHTSA szervezet előírásainak kell megfelelni a közúti forgalomba készülő modelleknek.

Nehéz azonban olyan behatás elviselésére képessé tennni egy autót, amilyen ezt a Model Y-t érte az I-5-ös autópályán, Kaliforniában. A California Highway Patrol beszámolója szerint a jármű sofőrje egyelőre ismeretlen okokból hagyta, hogy a Tesla lesodródjon az útról, amelynek az lett az eredménye, hogy felnyársalta a korlát az autót – számolt be róla a Carscoops.

Elképesztő szerencse, hogy a korlát úgy haladt keresztül az autó egészén, hogy nem tragédia lett a vége. A sofőr mellett éppen elment a fémdarab, így ő kisebb sérülésekkel ki tudott szállni az autóból, a hátsó ülésen pedig nem ült senki. Az erről készült képek alapján nehéz elhinni, hogy ennyivel megúszta a balesetet az autó vezetője.

Says a lot about how safe Tesla vehicles are!

🇺🇸 @Tesla driver walked away from a major accident on Monday in California with only minor injuries.

The driver veered off the road for unknown reasons in the northbound lane, before crashing directly into the guardrail and impaling… pic.twitter.com/jjxSgX4HCk

— Brian Basson (@BassonBrain) July 8, 2025