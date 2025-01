Sok mindenért érte kritika a Teslát az elmúlt évek során, ám ezúttal épp a strapabírásáról tett tanúbizonyságot. Az év végén keveredett tömegbalesetbe egy Model Y a kanadai Ontarióban, aminek következtében egy GMC Yukon kötött ki a tetején.

A helyi rendőrség szűkszavú, vázlatszerű összefoglalója szerint úgy történt az eset, hogy egy pick-up sofőrje nem észlelte időben a forgalom lassulását, így összetolta a másik két kocsit – a fényképek tévésen azt a benyomást kelthetik, hogy a Tesla érkezett hátulról, pedig épp fordítva történt.

#BurlingtonOPP collision investigation:

-Dec 30, just before 4:30pm

-#QEW wb before Royal Windsor

-3 vehicles involved

-minor injuries

-Tesla had pulled to left shoulder due to slowdown ahead.

-SUV struck from behind by P/U truck

-P/U driver charged with Careless Driving

^rt pic.twitter.com/BuPec3ZPbx