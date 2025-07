Soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul nem is volt alkalmas arra, hogy gépjárművet vezessen, mégis rendszeresen a volán mögé ült egy férfi, aki ellen emiatt több büntetőeljárás is folyt. 2023 augusztusában Kókán szintén azon kapták a rendőrök, hogy egy szebb napokat is látott Hyundai Atost vezet. Amikor azonban igazoltatni akarták, ahelyett, hogy megállt volna, gyorsítva menekülni kezdett.

Kilométereken keresztül kacsázott a rendőrautó előtt – többször is csak egy hajszálon múlt, hogy karambolozzon.

Az üldözésről készült videó itt tekinthető meg:

Volt, hogy csak azért kerülte el az ütközést a szemközti sávba több alkalommal is áttérő vádlott, mert a szemből érkező autós már előre lehúzódott. Sülysápon egy kereszteződésben egy éppen megálló autó elé bevágva akart jobbra kanyarodni, de túl gyorsan akarta bevenni a kanyart, ezért kisodródott és az árokba borult a rossz műszaki állapotú Hyundaijal.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfival szemben közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat – írta a napokban megjelent közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

