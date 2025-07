Akik a nyári szabadságukat a hegyekbe tervezik, fokozott óvatossággal közlekedjenek az alpesi utakon. De nem csupán a hirtelen változó időjárási és szélviszonyok miatt kell körültekintően vezetni, hanem a helyi szabályokkal is tisztában kell lenni, pláne egy olyan országban, mint Ausztria, ahol a gyorshajtásért autónkat is elkobozhatják.

Mennyivel mehetek Ausztriában?

Ahol nincs külön táblával jelzett sebességkorlátozás érvényben:

Autópálya Országút Lakott terület Személygépkocsival (< 3500 kg) 130 km/óra 100 km/óra 50 km/óra Motorkerékpárral 130 km/óra 100 km/óra 50 km/óra Autóbusszal 100 km/óra 80 km/óra 50 km/óra

Ausztriában durván egy éve már lefoglalhatják az autóját annak, aki például lakott területen belül a megengedett sebességet több, mint a másfélszeresével túllépi. Amennyiben visszaeső az illető és a saját autóját vezeti, ennél kevesebbért is ugrik az autó és a jogosítvány is. Volt már erre számos példa, magyar autóstól is koboztak el járművet.

Ittas vezetés

Ausztriában az alkoholfogyasztás megengedett ugyan, de a véralkohol-koncentráció nem haladhatja meg az 0,5 ezreléket, a kezdő és a hivatásos sofőrök esetében a 0,1 ezreléket. Akit 0,8 ezrelék feletti ittas vezetésen érnek, a hatóságok a helyszínen bevonják a jogosítványát.

Matricák

A jármű szélvédőjéhez rögzített, vagy online megvásárolható, érvényes autópályamatrica az osztrák autópályák használatának előfeltétele. Ezeket a legegyszerűbben benzinkutakon vásárolhatjuk meg, vagy ugyebár az interneten.

2025. január 1-től (3,5 tonnáig):

Egynapos matrica: 9,30 euró (3.700 Ft)

Tíznapos matrica: 12,40 euró (5.000 Ft)

Kéthavi matrica: 31,10 euró (12.500 Ft)

Éves matrica: 103,80 euró (41.000 Ft)

