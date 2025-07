Kevés az olcsó és izgalmas autó, de azért ha nyitott szemmel keresgélünk akadnak gyöngyszemek. Olyan ritkaságokat is árulnak kétmillió forint körül itthon, amiből új autóként alig készült pár ezer darab.

Persze az alacsony darabszám nem mindig a különlegesség jele. Sok esetben egy komoly zakó, óriási bukás mementója. Néha ugyanis a tömeggyártók is valami merész új ötlettel akarnak nagyot durrantani, de a piac másként reagál.

5 fotó

Így járt szerencsétlen Renault Avantime is, ami új kategóriát akart teremteni, de végül megmaradt izgalmas furcsaságnak.

A Hübrisz, az elbizakodottság szülte

A Renault az egyterű Espace-szal a Chryslerrel nagyjából egy időben, 1983-ban megteremtette az új típusú családi autót. Több mint egy évtizeddel később a Renault Mégane Scénic bemutatásával megint a Renault-nak jutott eszébe valami először.

A Scénic piaci sikere azt sejtette, hogy nem tudnak mellé nyúlni. Miért ne jönne be egy még vadabb ötlet? Az 1999-es Genfi Autókiállításon mutatták be a modellt, ami tényleg áthágta a szabályokat: az Avantime a kupék, a túraautók és az egyterűek között ver hidat. Ez a koncepció merőben új volt, talán annyira, hogy a vásárlóknak időt hagyott gyár, amíg megszokják a különleges autót.

„A már akkor hatalmas feltűnést keltő és élénk vitát kiváltó autó szériagyártását és forgalmazását 2000. elejére tervezte a francia gyár. A sorozatgyártás aztán másfél évet csúszott, a rossznyelvűek szerint azért, mert a Renault-nak eddig nem igazán sikerült az Avantime terebélyes, de igen ötletes és kis helyen is kényelmes beszállást nyújtó ajtajához kellően erős zsanért készítenie.

A 464 centiméter hosszú, 183 centi széles és 1.63 méter magas Avantime az egyterűekéhez hasonlóan tágas teret nyújt utasainak, ami a kupék között ritkaság. Variálhatósága nem éri el a kompakt egyterű kategóriát megteremtő Mégane Scénicét, gyakorlatilag egy kombiéval egyezik meg. Minden Avantime-ban széria a kétzónás klímaberendezés, amely a napsütés irányát is figyelembe veszi a beállított hőmérséklet tartásához.” – írtuk a friss modellről még 2001-ben a Vezess oldalán.

Így jókora késéssel, 2001-ben piacra is dobták a franciák a furcsa modellt, aminek valószínűleg az sem tett jót, hogy elavult alapokra épült, ugyanis az 1994-es Espace padlólemezét és hajtásláncát vette át. Mindössze két év után be is jelentették, hogy nem folytatják az Avantime gyártását, és a modellel együtt a Renault gyártópartnere, a Matra is bukott.

Élt két évet

„A különleges kupé-egyterű kifejlesztése óriási költséggel járt. Az autó sorozatgyártása jókora csúszással kezdődött meg. Ennek egyik oka az volt, hogy tökéletesítésre szorultak az 55 kilós ajtókat mozgató, kétcsuklós zsanérok. Brilliáns ötlettel a 140 centis ajtók dupla zsanéron előbb eltávolodnak a karosszériától, és aztán nyílnak ki. Akiknek tetszik, varázslatos és zseniális autónak tartják az Avantime-ot, de az értékesítési statisztikák szerint túl kevés rajongót talált az autó.”

Csupán 8557 darab gördült le a gyártósorról, ami tényleg a sportautók világát idézi, ebből nem áll minden sarkon. Eladó darabok így érthető mód szintén alig akadnak, pár darab keres új gazdát, áruk nagyjából a kétmillió forintos határ környékén mozog, általában a 2,2 literes turbódízel dCi motorral, a háromliteres szívó benzines V6-osért akár a dupláját is elkérhetik.

Új korában a Vezess kipróbálta az Avantime V6-os változatát – a teszt ide kattintva olvasható el, egyenesen 2002-ből: