Első tulajdonostól, 303 – igen, 303, azaz háromszázhárom, és nem 303 ezer – kilométerrel ritkán lehet autót vásárolni. Különösen olyat, ami ritka és formabontó.

A Renault nem félt merészet álmodni, amikor az ezredforduló környékén bemutatta az egyterű és a kupé szerelemgyerekét megtestesítő Avantime-ot. Jókora késéssel, 2001-ben piacra is dobták a franciák a furcsa modellt, aminek valószínűleg az sem tett jót, hogy elavult alapokra épült, ugyanis az 1994-es Espace padlólemezét és hajtásláncát vette át. Mindössze két év után be is jelentették, hogy nem folytatják az Avantime gyártását, és a modellel együtt a Renault gyártópartnere, a Matra is bukott.

Ez idő alatt csupán 8557 darab gördült le a gyártósorról, ennek tudatában pedig még inkább kuriózumnak számít, hogy akad egy szinte újszerű, alig futott darab, melyet 2004 áprilisában helyeztek forgalomba Németországban. Majdnem leírtuk, hogy azóta koptatja az utakat, de ezzel a csenevész futásteljesítménnyel aligha állná meg a helyét az állítás.

Sőt, a valóság az, hogy az elmúlt két évtizedet többnyire bemutatótermekben töltötte, így 18-20 Celsius-fokon, száraz körülmények között tárolták. Kétségtelen, hogy ez meglátszik az állapotán, de így az sem derült ki, hogy igazából mire képes benne a nagyobbik, 2946 cm3-es, V6-os benzinmotor, mely 210 lóerőt és 285 Nm-t ad le az első tengelyre. Az Avantime 0-ról 100-ra 8,6 másodperc alatt gyorsul, de akár 220 km/óráig is felkúszik a sebességmérő mutatója.

A kivételes állapotú Renault-t a Mobile.de oldalán hirdették meg, ráadásul olyan áron, ami érzékelteti, hogy nem egy hétköznapi használt autóról van szó. 34 990 euróért válnának meg tőle, ami a mostani árfolyamon több mint 14 millió forintnak felel meg. Összehasonlításképpen jegyezzük meg, hogy a hétköznapi, jelen esetben kisebb motorral szerelt példányok ára – például a Használtautó.hu-n – 2 millió forint, vagyis a fentebb említett összeg alig egyhetede körül mozog.

Új korában a Vezess kipróbálta az Avantime V6-os változatát – a teszt ide kattintva olvasható el, egyenesen 2002-ből: