Kényelmesebb helyzetben aligha lehetne a Koenigsegg, ugyanis az elkövetkező időszakra a svéd hipersportautó-gyártó minden modellje már gazdára talált.

„Minden modellünk elfogyott, jelenleg nincs mit eladnunk. Ez egyszerre jó és bosszantó is, ugyanis örömmel valósítjuk meg ügyfeleink álmát” – nyilatkozta Christian von Koenigsegg, a vállalat alapító-vezérigazgatója a Top Gearnek. „Szeretnénk még többet teljesíteni, de bármi újat csak 1-1,5 év múlva fogunk bemutatni, és ekkor nyitjuk meg újra a rendellési felületet.”

Koenigsegg arról is beszélt, hogy párhuzamosan több jövőbeli projekten is folyik a munka, de a leendő modellcsalád mindegyik tagja – akárcsak eddig – csak korlátozott példányszámban lesz kapható. Közéjük tartozik a Jesko utódja is, aminek kapcsán egyelőre csupán találgatni lehet, de ami biztos, hogy az 1600 lóerős fenevad magasra helyezte a lécet.

„Kicsit az étvágy az ilyen szintű, teljesen elektromos autók iránt a piacon” – beszélt a távlati elképzelésekről az 52 éves üzletember. „Az elmúlt években jómagam is megtapasztaltam, milyenek az elektromos autók. Amellett, hogy imádom a reagálóképességüket és a simaságukat, nagyon könnyi együtt élni velük. Egy szörnyeteggel azonban egy idő után érezni akarsz valami, interakcióra vágysz. Akarod a lüktetést, a hőt, a hangokat, a váltásokat, illetve mindent, amik életre keltenek egy autót.”

Tegyük hozzá, hogy a fenti állítások valószínűleg a Koenigsegg saját készletére vonatkozóan fedik a valóságot, és aki nagyon akar, az amerikai és a dubaji luxusautó-szalonokban biztosan talál egy vevőre váró darabot, de tény, hogy a kínálatban várható valamiféle visszaesés.

