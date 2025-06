A dél-svédországi GotlandRing 7,3 kilométeres tesztpályáján első nekifutásra 1,1 másodpercet vert rá a Koenigsegg eddigi legdinamikusabb típusára, a helyi pályacsúcsot tartó Jesko Attackra a Sadair’s Spear, a svéd hipersportkocsi-gyártó legújabb alkotása.

14 fotó

Ahogy a négy éve bemutatott Jesko, a Sadair’s Spear névadása is a cégalapító Christian von Koenigsegg édesapja, Jesko von Koenigsegg előtti tisztelgés. Az apuka lelkes lovas volt, fiatal korában még versenyzett is.

Utoljára 1976-ban (37 évesen, ha jól számoljuk) ült versenylovon, és az történetesen a Sadair’s Spear névre hallgatott. Christian ekkor 4 éves volt, így akár emlékei is lehetnek az utolsó versenyről, de mindegy is, nevezhette volna bárhogy, a tervezett harmincdarabos széria ettől függetlenül bizonyosan ugyanúgy elkelt volna, dacára az 1,8 milliárd forintra becsült vételárnak. Ahogy ezen a szinten szokás, az összes autót a privát premier alkalmával, ott a helyszínen előre lekötötték az ügyfelek.

És hogy mit kap az ember ezért a rengeteg sok pénzért? A Jeskóból származtatott, de átdolgozott V8-as motort, amely kútbenzinnel 1300, E85-ös üzemanyaggal pedig 1625 lóerőt ad le. Ez 20 lóerővel több, mint amit eredetileg tudott a motor, amit részben a szívórendszer átdolgozása, részben a hatékonyabb olajhűtés tett lehetővé.

Gyorsulási adatokat, végsebességet nem adott meg a gyártó, nyilván ezzel is azt hangsúlyozzák, hogy versenypályára, nem pedig közútra tervezték az autót, még ha rendszámozható is (állítólag, bizonyos országokban).

A fejlesztés elsősorban az aerodinamikára koncentrált, dupla konzolra kiemelt, hatalmas hátsó szárny, méretes első „kacsaszárnyak”, kerékdob-szellőztető rostélyok és irdatlan hátsó diffúzor gondoskodik a leszorítóerőről.

Nemcsak az aerodinamikai idomok készültek szénszálas kompozit anyagokból, hanem a keréktárcsák, a féktárcsák és az ülésvázak is, további apróságok mellett. A hangszigetelést is visszavágták – összességében 35 kilogrammal csökkentették az autó tömegét, ami így nemhogy elérte a tíz évvel ezelőtt bemutatott One:1 bravúrját (1 LE-re kg jut), de túl is szárnyalta azt. A Koenigsegg Sadair’s Spear ezek szerint könnyebb mint 1625 kg – hogy mennyivel, az nem derül ki a cég közleményéből.

Az viszont igen, hogy a vezetőtámogató funkciókon nem spóroltak: kormányra erősített műszeregység, USB és indukciós töltő, madártávlati parkolókamera, távvezérelt ajtó- és motorházfedél-nyitás. Egy dolgot azonban nem tud a kocsi: automatikusan sebességet váltani. A kilencfokozatú, dupla kuplungos váltó ugyanis csak a kormányra szerelt fülekkel kapcsolható.

