Figyelembe véve, hogy Siófok a külföldi turisták körében is az egyik legnépszerűbb úti cél a Balatonnál, nyaranta teljesen mindennapos a külföldi rendszámú járművek látványa. A napokban viszont egy brit rendszámú Citroën Spacetourer különösen nagy feltűnést keltett Siófokon, a családi kisbusz hátulján ugyanis az S100 FOK kombináció olvasható.

A rendszámvadász fórumokon már többször is szerepelt a rendszám, és mivel a korábbi képek is Siófokon készültek, valószínű, hogy nem egy Balaton-rajongó brit sofőrről van szó, hanem sokkal inkább egy honfitársunkról, aki amúgy az Egyesült Királyságban él, de a szíve évről évre visszahúzza a magyar tenger partjára.

Ami pedig a Citroën családi kisbuszát illeti, 2015-ben mutatták be, az 1994-ben debütált Jumpy harmadik generációjának személyszállító változataként. Hasonló modell a Peugeot és a Toyota kínálatában is található Traveller, illetve Proace néven – a Citroën-logós variáns néhány évvel ezelőtt a Vezess szerkesztőségében is járt. Tesztünk ide kattintva olvasható el: