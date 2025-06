A gond csak az, hogy egy minőségi darab ára elég borsos lehet, és specifikusan csak erre a feladatra jó.

Viszont akad egy alternatív megoldás, amivalószínűleg ott lapul a fiókod mélyén, és szinte egy filléredbe sem kerül. Egy régebbi, még működőképes mobiltelefon ugyanis kis felkészítéssel bevethető akár fedélzeti kameraként!

Nem kell forrasztgatni vagy programozni, az egész egy tízperces művelet, de azért kell pár dolog:

Régi, de működő okostelefon: Android vagy iPhone, szinte mindegy.

Dashcam applikáció: A szoftver, ami a mobilodból kamerát csinál.

Telefontartó: A stabil rögzítés alfája és omegája.

Töltőkábel és szivargyújtós adapter: Az állandó energiaellátásért.

A lelke az egésznek egy jó alkalmazás. A kínálat óriási, de mi a Droid Dashcam nevű appot ajánljuk, ami egy igazi svájci bicska. Mindent tud, amire szükségünk lehet:

Loop-felvétel: Ha betelik a tárhely, automatikusan elkezdi felülírni a legrégebbi, nem fontos felvételeket.

Adatok rögzítése: A videóra ráégeti a dátumot, az időt, a GPS-koordinátákat és az aktuális sebességedet is.

Gyorsulásérzékelő: Hirtelen fékezés vagy ütközés esetén a felvételt automatikusan lezárja, így azt biztosan nem törli felül a rendszer.

Automata indulás: Beállíthatod, hogy a kocsi mozgására vagy a töltés csatlakoztatására automatikusan induljon a rögzítés.

Az app a háttérben is fut, tehát ha épp navigálsz, vagy bejön egy hívás, a felvétel nem áll le. Androidra és iOS-re is elérhető, az alapverzió ingyenes, a prémium funkciókért kell csak fizetni. A tartó kiválasztásánál két dologra figyelj: legyen masszív, és ne takarja ki a telefon kameráját. Egy olcsó, szélvédőre tapasztható vagy műszerfalra helyezhető darab tökéletesen megteszi. A lényeg, hogy a telefont stabilan, vízszintesen tudd benne rögzíteni.

A töltőkábel pedig elengedhetetlen. A folyamatos videórögzítés és a kijelző használata zabálja az energiát, egy régi telefon valószínűleg amúgy is gyengélkedő akkumulátorát percek alatt lemerítené.

Használhatom vagy nem?

„A magyar jogban kifejezetten az autókba szerelhető fedélzeti kamerák használatára vonatkozóan nem találunk jogszabályt. Ebből következően a használatuk jogszerű, mivel azt a jog kifejezetten nem tiltja, de ebből nem következik az, hogy mindenféle korlátok és másokra való tekintet nélkül lehetne használni őket.

Az autós kamerák használatával kapcsolatosan a legjelentősebb jogi problémát az okozhatja, ha járókelőkről vagy a forgalomban szereplő személyekről felvételt készítünk, amihez főszabály szerint az érintett hozzájárulása szükséges. A Polgári Törvénykönyv (2:48) külön fejezetben rendelkezik a személyiségi jogokról és azok védelméről, többek közt a képmáshoz való jogról is.

A felvételekkel lehet hatóságokhoz fordulni, ugyanakkor semmilyen jogszabály nem kötelezi őket az ilyen felvételek elfogadására. Egy közúti baleset után segítheti a hatóságok munkáját a körülmények minél pontosabb meghatározásában, így akár át is adhatja a rendőrség a felvételeket az ügyészség számára. Végül a bíróság dönt arról, hogy ezeket elfogadja-e bizonyítékként.

A felvételek engedély nélküli közzététele esetén akár polgári per is indulhat. Nem érdemes tehát a fedélzeti kamerás felvételeket változtatás nélkül feltölteni az internetre, mert a felvételen szereplő személyek jogi lépéseket tehetnek. A személyiségi jogi vitákon túl adatvédelmi problémákat is okozhat a fedélzeti kamera használata, különösen más személy forgalmi rendszámának a rögzítése és annak nyilvánosságra hozatala.” – írta a Vezess.hu témát taglaló cikkében dr. Janklovics Ádám ügyvéd.