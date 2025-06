Ettől az évtől, azaz 2025-től kezdve már applikáción keresztül is be lehet fizetni a gépjárműadót. A NAV mobilapplikációján keresztül is fizethetünk, amelyet a Vezess is kipróbált korábban és részletesen bemutattunk.

Alapból április 15-ig kellett gondoskodni az adó befizetéséről, ám az appon belül választhatunk részletfizetést is, mindössze 2-3 perc alatt igényelhető a lehetőség, hogy a gépjárműadót öt részletben fizethesse be az adózó. Az applikáció erről visszajelzést küld, és nyomon is követhető rajta, mit, mikor fizettünk be, menyi van még hátra.

Ha valaki ideáig halogatta a dolgot, annak még nem késő, ugyanis június 30-ig (hétfő) kérhetik az automatikus, öt havi pótlékmentes részletfizetést.

A gépjárműadó összege attól függ, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik az adó alapját képező jármű: a neten megtalálható kalkulátorok az alapján számolnak, mennyi az adott gépjármű teljesítménye (kW), illetve a gépjármű gyártási évét is figyelembe veszik. Újonnan forgalomba helyezett járműnél és forgalomból kivont gépjármű forgalomba való visszahelyezése esetén a gépjárműadó-fizetési kötelezettség a forgalomba helyezést követő hónaptól kezdődik, az adó mértéke az év hátralévő hónapjainak számával arányos.

De az adó pontos összegéről úgyis tájékoztatót küldött már mindenkinek a NAV, szóval a számítással nem kell bajlódni.

Mi az a gépjárműadó?

Az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról kimondja, hogy a motorizációval járó közterhek egyenletesebb elosztásáért, valamint az úthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítésének érdekében gépjárműadót kell kivetni. Az adófajtát 1992-ben vezették be, igaz, akkor még súlyadó néven volt ismert és a helyi önkormányzatok szedték.

2007 óta már gépjárműadónak hívják, bár a köznyelvben – tévesen – teljesítményadóként is ismeretes. 2021 év elejétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik, amely intézkedéssel a kormány célja az volt, hogy a bevétel a központi költségvetést gyarapítsa, támogatandó a koronavírus-járvány elleni védekezést.