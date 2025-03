Már 290 ezren befizették a gépjárműadót, a többségük, több mint 170 ezren a NAV-Mobil nevű applikáción keresztül ‒ olvasható a NAV napokban kiadott közleményében. Az adóhatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy részletfizetési lehetőség is van az appon belül, amit állítólag párját ritkítóan egyszerű megugrani.

Mivel még nem fizettem be a gépjárműadót, így adta magát a dolog, hogy kipróbáljam a NAV ajánlását, szóval most mutatjuk, hogyan is kell élni a részletfizetéssel.

1. Melyik applikációt kell letölteni?

Az Apple vagy Android készülékünk áruházában a NAV-Mobil nevű alkalmazást kell keresni, majd ha megvan, letölteni.

2. Belépés

A belépéshez az ügyfélkapus vagy DÁP-os belépési azonosítót kell használni ‒ már ha rendelkezünk ilyennel ‒, viszont ha a későbbiekben nem akarunk mindig ezzel bíbelődni, akkor beállíthatjuk, hogy telefonunk biometrikus (ujjlenyomat vagy arcfelismerés) azonosítással végezze el a beléptetést. Ezt automatikusan fel fogja ajánlani az applikáció az első ügyfélkapus belépés után.

3. Gépjárműadó ügykör kiválasztása

Ha beléptünk, a képernyő tetején vagy a bal alsó hamburgermenüt felnyitva találjuk a gépjárműadó ügykört.

4. Mennyit kell fizetnem és mi a határidő?

A gépjárműadó összege attól függ, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik az adó alapját képező jármű: a neten megtalálható kalkulátorok az alapján számolnak, mennyi az adott gépjármű teljesítménye (kW), illetve a gépjármű gyártási évét is figyelembe veszik. Újonnan forgalomba helyezett járműnél és forgalomból kivont gépjármű forgalomba való visszahelyezése esetén a gépjárműadó-fizetési kötelezettség a forgalomba helyezést követő hónaptól kezdődik, az adó mértéke az év hátralévő hónapjainak számával arányos.

De az adó pontos összegéről úgyis tájékoztatót küldött már mindenkinek a NAV, szóval a számítással nem kell bajlódni.

Ha egy összegben fizetjük a gépjárműadót, akkor 2025. április 15-ig kell megtennünk, de itt jön képbe a részletfizetés!

5. Részletfizetés beállítása

Esetemben 37 200 Ft-ot kellene befizetnem, de a befizetés gomb mellett megjelent egy „részletfizetés” opció is. Erre rábökve 2, 3 vagy 4 részletre bonthatjuk a teljes összeget, amely ezután havonta fizetendő, amíg a végére nem érünk. Nincs rajta semmilyen kamat, szimplán elosztják hónapokra a teljes összeget.

Amint leokéztuk a számunkra megfelelő részletfizetést, a NAV küld egy értesítést e-mailben, hogy kérvényeztük a részletfizetést. Innentől számítva néhány perc, és már meg is jelenik az applikációban az alábbi képernyő egy frissítést követően.

Arra viszont figyeljünk, hogy ha részletben fizetünk, akkor az első részlet határideje május 13., nem pedig április 15.!

6. Gépjárműadó-fizetési módok

Fizetési módok közül választható a bankkártyás fizetés ,vagy Apple-, illetve Google Payre van lehetőség.

De ha mégsem az applikáción keresztül fizetnél, akkor utalni is lehet a NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára:

10032000-01079160

Átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közleményben, nem a rendszámot! Az összeget pedig a határozatban találod, amelyet az adóhatóság vagy postán, vagy az ügyfélkapus tárhelyedre küldött, ha rendelkezel ilyennel.

