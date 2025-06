Kína esetében mindig nehéz eldönteni, hogy az állampárt központi akarata érvényesül, vagy valóban egy organikus piaci folyamatot látunk. Bármi is áll a háttérben, úgy tűnik, a kínaiak tömegesen ömlenek a villanyautót gyártó üzemekbe. Most viszont nem csak dolgozni, hanem csak úgy nézelődni, bámészkodni, turistáskodni.

Mostanra emberek tízezrei jelentkeznek csupán azért a lehetőségért, hogy bepillanthassanak egy-egy olyan autógyártó kulisszái mögé, mint a BYD, a Nio vagy a Xiaomi. Bár a gyárlátogatásra szóló jegyet egy lottón kell megnyerni, az esélyek azért jobbak, mint Willy Wonka aranybilétájára.

Megnézik a munkások nélküli gyárakat

A gyárlátogatásokat jellemzően egyedi alapon, potenciális befektetők, kormányzati méltóságok és a sajtó számára szervezik. A Vezess stábja is több ilyen szervezett úton részt vett már, és tényleg érdekes bepillantást nyerni a színfalak mögé, és látni az autógyártás rendkívül komplex folyamatát.

A Xiaomi is ezt a gyakorlatot követte pekingi üzemében, amikor tavaly bemutatta az SU7-et, de havonta 20 szerencsésnek a nagyközönség soraiból is lehetővé tette a látogatást.

A kezdeti népszerűség arra ösztönözte az okostelefon-óriásból lett autógyártót, hogy júliusra drasztikusan megnövelje a kapacitását havi 1100 látogatóra. A Wired szerint azonban még erre a megnövelt keretre is több mint 27 000 jelentkezés érkezett.

Míg a Xiaomi még csak most indul be, a Nio tavaly már több mint 130 000 gyárlátogatót fogadott. A sanghaji székhelyű vállalat egy alkalmazáson belül teszi elérhetővé a túrákat. Aki ellátogatna a gyárba, pontokat gyűjthet az applikáció használatával, vagy egyszerűen megvásárolhatja a szükséges pontmennyiséget kb. 14 dollárnak megfelelő összegért.

Ha valaki elég szerencsés és szerez egy jegyet, a modern, automatizált gyártástechnológia lenyűgöző bemutatójában lesz része.

A Xiaomi kisbuszokkal viszi körbe a vendégeket a gyártósoron, ahol az autók összeszerelése közben robotkarok között szlalomoznak. Emberi dolgozóval alig találkozni a túrák során, az üzem ugyanis 90%-ban automatizált.

Gyárlátogatás után kávé

Hasonló élmény vár a látogatókra a Nio teljesen automatizált karosszériaüzemében is. A túra fináléjaként a látogatók magát a terméket is kipróbálhatják egy nagy tempójú körön a Xiaomi SU7 volánja mögött egy tesztpályán. A Xiaomi még ajándékboltot és kávézót is épített a látogatók számára.

Az amerikai autógyártók is kínálnak hasonló túrákat, de azokat korántsem övezi ekkora lelkesedés. A Ford River Rouge üzeme az év során csak időszakosan látogatható. A történelmi komplexum 1928-ban nyílt meg a világ legnagyobb gyáraként, és a mai napig Ford járműveket gyárt. A Corvette rajongói szintén ellátogathatnak a GM Bowling Green-i összeszerelő üzemébe Kentuckyban, ahol az ikonikus sportautó készül.