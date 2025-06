Aggasztó tendencia figyelhető meg az új személyautók esetében – az Euro NCAP jelentése szerint. Az elmúlt 10 évben az Európában értékesített autók átlagos tömege 100 kg-mal nőtt. Ez nagyrészt a SUV-ok folyamatos népszerűségének köszönhető, amelyek 2024-ben az új autók értékesítésének 54%-át tették ki Európában.

Mint az Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) felhívja a figyelmet az autók súlyának és méretének növekedése egyre komolyabb biztonsági kihívást jelent a közlekedők számára. Bár jobban védik utasaikat, súlyosabb károkat okozhatnak más járműveknek egy baleset során.

Az autók töréstesztjeit végző független biztonsági szervezet 2020-ban vezette be az úgynevezett MPDB-tesztet amely két mozgó jármű frontális ütközését szimulálja. Ebben nem álló akadálynak ütközik az autó, hanem egy mozgó, 1400 kg tömegű akadály szimulál egy frontális balesetet – mindkét járművet 50 km/h sebességre gyorsítják fel, és 50%-os átfedéssel ütköztetik.

Ez nemcsak az utastér védelmét vizsgálja, hanem azt is, mennyire „agresszív” egy autó más járművekkel szemben. Például az Audi Q5 és a Volkswagen Tayron is jól védik saját utasaikat, mégis pontlevonást kaptak, mert túl nagy veszélyt jelentenek egy másik, kisebb járműre.

Nem egyedi esetről van szó: a BMW iX, a Land Rover Defender vagy a Polestar 2 is gyengén szerepeltek a kompatibilitás terén. Ugyanakkor pozitív példát is találunk: a Mazda CX-60 és CX-80 esetében kifejezetten ügyeltek arra, hogy ne csak az utasokat, hanem más közlekedőket is jobban védjenek.

Ha egy autó szerkezete túl merevnek és agresszívnak bizonyul, az frontális ütközéskor fokozott veszélyt jelenthet a másik félre. A tesztek során a gyenge kompatibilitást pontlevonással büntetik, ezzel ösztönözve a gyártókat arra, hogy fejlesszék a járművek energiaelnyelő és terheléselosztó szerkezeteit.

Az Euro NCAP arra biztatja a gyártókat, hogy tervezzék úgy járműveiket, hogy azok ne csak saját utasaikat óvják, de másokat se veszélyeztessenek aránytalanul. A cél: biztonságosabb, felelősségteljesebb autózás mindenki számára.

