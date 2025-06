A nyári hőség beköszöntével sokan cserélik le a zárt cipőiket egy könnyed papucsra vagy szandálra. Bár ez a választás kényelmesnek tűnik, egy külföldi nyaralás során szó szerint megüthetjük a bokánkat miatta.

A gond az, hogy az ilyen típusú lábbelik nem biztosítanak stabil tartást. Könnyen lecsúszhatnak a lábról, beakadhatnak a pedálok alá, vagy megakadályozhatják, hogy a sofőr megfelelő erőt fejtsen ki a fék- vagy gázpedálra. Ez egy vészhelyzetben másodpercek alatt balesethez vezethet.

Bár az előírások konkrétan szinte sehol se, tiltják a mezítláb vagy a strandpapucsban vezetést, az a kikötés a magyar KRESZ-ben is megtalálható, hogy „járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van”. Mint arra a német autóklub, vagyis az ADAC is felhívja a figyelmet, a legtöbb európai országban nagyon is komoly következményekkel járhat, ha valaki nem megfelelő lábbelit választ a vezetéshez – például baleset esetén.

Az Egyesült Királyságban a KRESZ (Highway Code) 97-es szabálya kimondja, hogy a járművezetőnek megfelelően felkészültnek kell lennie az útra, ami a ruházatra is kiterjed. Bár a papucs viselése önmagában nem illegális, ha egy közúti ellenőrzés során a rendőr úgy ítéli meg, hogy a lábbeli akadályozza a biztonságos vezetést, azt a „gondatlan vezetés” kategóriájába sorolhatja.

Ennek következménye egy azonnali, 100 fontos (kb. 46 000 Ft) bírság és 3 büntetőpont. Ha pedig az ügy – például egy baleset okozása miatt – bíróság elé kerül, a pénzbírság felső határa akár az 5000 fontot is elérheti, ami átszámítva több mint 2,3 millió forintot jelent.

Máshol sem nézik jó szemmel a papucsos sofőröket

Spanyolország: Itt az egyik legszigorúbb a szabályozás. A közlekedési törvény (Reglamento General de Circulación) előírja, hogy a vezetőnek mindig teljes mozgásszabadságot kell biztosítania, amit a papucs akadályoz. A bírság mértéke akár 200 euró (kb. 78 000 Ft) is lehet.

Bár itt sincs tételesen leírva a papucs tilalma, a rendőrnek jogában áll megbüntetni a sofőrt (jellemzően , azaz 35 000 Ft-ra), ha úgy ítéli meg, hogy a lábbeli veszélyezteti a vezetés biztonságát. Görögország: Több forrás is említi, hogy a görög hatóságok 50 eurós (kb. 20 000 Ft) bírsággal sújthatják a papucsban vezetőket.

Ettől függetlenül nem ez kell hogy elriasszon minket a pacsker viselésétől a volán mögött, hanem a józan ész. A vezetéshez olyan lábbelit válasszunk, amely zárt, stabilan tartja a lábat és garantálja a pedálok magabiztos kezelését. A nyári kényelem fontos, de a volán mögött a biztonság és a felelősségteljes döntés kell, hogy az első helyen álljon.

Amellett, hogy megfelelően válasszunk lábbelit, továbbá fürdőruhában vagy félmeztelenül autóba ülni sem a legjobb ötlet – hiszen a biztonsági öv felhorzsolhatja a bőrt –, ebben az időszakban legalább ennyire fontos ügyelni a légkondicionáló helyes használatára, valamint a megfelelő folyadékbevitelre.