Naponta körülbelül 700 ezer jármű közlekedik New York utcáin, ami alaposan feladja a leckét a városvezetésnek a károsanyag-kibocsátás visszaszorítására irányuló szabályok betartatásában, így többek között a lakosságra támaszkodik.

Úgy működik a rendszer, hogy azok, akik bejelentést tesznek és bizonyítani is tudják a szabálytalanságot – például azt, hogy egy járművet három percnél tovább járatnak alapjáraton –, részt kapnak az amiatt kiszabott büntetésből. Átlagosan 350 és 600 dollár, azaz mostani árfolyamon 120 ezer és 210 ezer forint között mozognak a bírságok; a bejelentők az összeg negyedét kaphatják meg.

Van, aki már sportot űz a szabálytalan közlekedők bemószerolásából: egy helyi férfi, akit „Streeter” néven ismernek, busás jövedelemre tett szert, ugyanis egy év alatt több mint 100 ezer dollárt, azaz csaknem 35 millió forintot sikerült keresnie.

„Nem sokkal 6 óra után útra kelek a biciklimmel, és olyan teherautókra vadászok, amiket alapjáraton forgatnak” – mesélt a módszeréről a CBS Newsnak. „Lényegében naponta 6-7-8-9 órán át kerékpározok.”

Ebből azonban nem olyan könnyű pénzt csinálni, mint amilyennek elsőre tűnik. A törvény ugyanis csak a nem városi buszokkal és a teherautókkal szemben ilyen szigorú, és a buszok is mentesülnek alóla, ha utascsere miatt állnak járó motorral.

Már évek óta él a mostani rendszer, de Streeter mostanra lett profi a műfajban. Az élet azonban itt sem fenékig tejfel, mert többen is, akik hasonló módon próbáltak bevételhez jutni, arról számoltak be, amellett, hogy gyakran mindenféle jelzővel illetik, üldözik, vagy adott esetben meg is ütik őket.

