Sok más országhoz hasonlóan Vietnámban is szigorították a KRESZ-t a 2025-ös évre, azonban a szigorítás csak akkor ér bármit is, ha be is tart(tat)ják a szabályokat. Értelemszerűen egy országnak sincs akkora kapacitása, hogy minden utcasarokra rendőrt állítson a szabálytalan járművezetők felderítésére, ezért többek között az Egyesült Királyságban, Lengyelországon és Magyarországon a civil bejelentéseket is komolyan veszik – a „besúgóvonal” részleteiről itt írtunk korábban:

A január elejétől életbe lépett változások értelmében a hatóságok hajlandóak fizetni azoknak a civileknek, akik bizonyítékot szolgáltatnak egy-egy elkövetett közúti szabálysértésről. Ezzel akár 5 millió dongot is kereshetnek, de az összeg csak leírva hangzik soknak – a mostani árfolyamon ez alig 80 ezer forintnak felel meg, ami már kevésbé hangzik csábítóan. Különösen úgy, hogy a jutalom függ a bírság mértékétől is, ugyanis csak annak a 10 százaléka illeti meg a feljelentőt.

Tervei szerint a vietnámi kormány a megemelt bírságokból és az elárverezett egyedi rendszámokból befolyt összeg 30 százalékát a közlekedésbiztonság fejlesztésére fogja fordítani. Helyi lapok beszámolói alapján arról írt a Carscoops, hogy ebből fogják támogatni a szükséges járművek és berendezések beszerzését, az információs rendszerek és a forgalmi adatbázisok fejlesztését, karbantartását, de még az éjszakai közlekedési rendőrök fizetését is.

Vietnámban további térfigyelő kamerákat telepítenek, mindemellett több kihágás is a korábbinál lényegesen súlyosabb pénzbüntetéssel jár majd. A piros lámpa figyelmen kívül hagyása esetén például 4-6 millió dongról, 18-20 millió dongra emelkedik a bírság összege, ami körülbelül 300 ezer forinttal egyenlő, de egyes szabálytalanságoknál, mint a közúti ellenőrzés akadályozása, a rakomány nem megfelelő rögzítése, valamint a rendőri utasítások figyelmen kívül hagyása, az elkövetőknek már 30-szoros pénzbüntetéssel kell kalkulálniuk.

Az újítások közé tartozik az is, hogy a VNeTraffic alkalmazáson keresztül nemcsak a szabálytalanságokat lehet bejelenteni, de arról is értesülnek a járművezetők, ha megbírságolták őket.

Noha valószínű, hogy nem a szabálytalan autósok bemószerolásából fognak meggazdagodni az emberek, az ígért jutalom ösztönözheti őket arra, hogy nyitott szemmel járjanak. Néhányan viszont csalódottak lehetnek amiatt, hogy a korábbi híresztelések, melyek szerint egy férfi 50 millió dongot, azaz csaknem 800 ezer forintot keresett így, nem bizonyultak igaznak.