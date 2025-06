Vírusként terjedt el az interneten egy videó, amelyben egy Ford F-150-es pick-up próbál meg kivergődni egy Las Vegas-i mélygarázsból. A bajba jutott jármű egy hotel parkolóházának kijáratánál akadt el. A TikTokra feltöltött videón jól látszik, amint a termetes teherautó teteje és a garázs betonfödémje között alig maradt hely. A sofőr és a körülötte gyülekező nézelődők tanácstalanul álltak a helyzet előtt.

A megoldást végül egy kreatív, de annál hatékonyabb módszer hozta el. A körülállókból nyolc ember állt fel a jármű platójára, jelentősen megnövelve ezzel a hátsó tengelyre nehezedő súlyt. Ezzel egy időben a kerekekből is jelentős mennyiségű levegőt engedtek ki.

Hogyan jutott be egyáltalán a teherautó a garázsba?

A képaláírásban Stephanie ezt írja: „A tábla 6 láb 10 hüvelykes (kb. 208 cm) magasságot jelzett. Az autóm 6 láb 10 hüvelyk magasságú. A mateknak stimmelnie kellett volna. Spoiler: nem stimmelt.” Azt is megjegyzi, hogy tudatában van a túlméretes parkoló létezésének, de már késő volt, és a teherautójának technikailag be kellett volna férnie, ezért a kisebb garázsban parkolt le, ami sok kommentelőt azon tűnődésre késztetett, hogy egyáltalán hogyan jutott be.

Egy későbbi TikTok-videóban Stephanie reagál a kommentekre.

Elmondása szerint a parkolóház két különböző irányban, egyirányú be- és egyirányú kihajtóként működött. Befelé állítólag nagyobb volt a belmagasság, és gond nélkül be tudott hajtani a garázsba. A szállodai forgalom – a taxik, Uber-sofőrök– miatt a bejáraton keresztül történő kihajtás nem volt opció.

Megemlítette, hogy parkolófiút kért, és foglaláskor rákérdezett a túlméretes parkolási lehetőségekre. A szálloda arról tájékoztatta, hogy a parkolóház megfelelő lesz a teherautója számára. A parkolófiúk találtak módot arra, hogy bevigyék a teherautót, de a kijuttatás már más tészta volt.

Sok komment továbbra is azt a gondolatot sulykolta, hogy el kell olvasni a magasságkorlátozó táblát és ismerni kell a teherautó magasságát.

A tulajdonos a Motor1-nak azt nyilatkozta: „A tábla téves volt. Megmértem a teherautót, és 6 láb 10 hüvelyk alatt van (utasok és csomagok nélkül), és be kellett volna férnie. Ezen a bizonyos gerendán már voltak sérülések másoktól, akik nekimentek.”

Általánosságban elmondható, hogy a keletkezett károkért a sofőr lenne a felelős. A szálloda akkor válik felelőssé a károkért, ha a magasságkorlátozó tábla pontatlan, ami ebben az esetben fennállhatott.