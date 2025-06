MEGÁLL AZ ÉSZ #99 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 👀 Ne csak nézz, láss is.... 🚛 Közlekedésbiztonsági videósorozatunk legújabb epizódjának képkockáit még májusban rögzítette egyik forgalomfigyelő kameránk az M1-es autópályán. 🙏Hihetetlen, de ebben a balesetben csodával határos módon, nem sérült meg senki. 📽️ A felvételen jól látható, ahogy egy furgon vezetője későn észleli az előtte lassító, megálló kamiont, az utolsó pillanatban elkapja a kormányt és a szalagkorlátnak csapódik miután érintőre veszi a teherautót. 👀 Az ilyen és ehhez hasonló balesetek könnyen elkerülhetőek, ha: 👉 a vezetésre koncentrálsz: telefonálás, üzenetírás, az infotainment rendszer babrálása – ezek mind elvonják a figyelmet a forgalomról. Egy pillanatnyi figyelemkihagyás is végzetes lehet 130 km/h-s sebességnél. Használj kihangosítót, vagy állj meg egy pihenőhelyen, ha egy hívás vagy üzenet valamiért nem várhat! Külföldön a jelszó: park&write - lehetne ez itthon is! 👉 nem a technikára hagyatkozol: a tempomat használata kényelmes, de sok veszélyt rejt magában. Lankad a figyelmünk, lassul a reakcióidő. Hamis biztonságérzetet adhat! 👉 pihenőket tartasz: a nagy meleg miatt javasoljuk, hogy a szokottnál gyakrabban állj meg. Igyál, és sétálj kicsit, mozgasd át a tested. Fontos, hogy az útra és a vezetésre tudj koncentrálni! Csak teljes odafigyeléssel tudsz jó döntéseket hozni vezetés közben! 🚗 A közlekedés társas-játék! Vigyázzunk egymásra! 🫵 Mindenkit hazavárnak! Téged is! #mkif #autópálya #pályánvagyunk #közösenveletek