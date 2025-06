Nem mindennapi módon került pont egy autólopási ügy végére az Egyesült Királyságban. Miután a rendőrség nem intézkedett, egy devoni házaspár nem várt tovább, és a saját kezükbe vették az autójuk visszaszerzését – írja a The Telegraph.

A 48 éves Mia Forbes Pirie és a 62 éves Mark Simpson múlt hét kedden vették észre, hogy reggelre hűlt helye lett a Jaguar E-Pace-nek. Az SUV-ban azonban elrejtettek egy Apple AirTaget; ennek köszönhetően rövidesen kiderült, hogy a Jaguar az otthonuktól alig néhány kilométerre található.

A hatóságoktól azonban nem kapott segítséget a pár, holott jelezték, hogy a nyomkövető segítségével sikerült beazonosítaniuk az ellopott autó helyzetét. Arról tájékoztatta őket a diszpécser, hogy pillanatnyilag túlságosan elfoglalt az állomány ahhoz, hogy segítsenek, ezért végül maguk eredtek a nyomába – a vonal túlsó végén erre azt közölték, tárcsázzák ismét a segélyhívót, ha sikerrel jártak.

E-Pace: a Jaguar szelídebbik macskája

A PTA platformra épülő E-Pace 2017 vége óta érhető el a Jaguar kínálatában, miután a márka kisebbik, az F-Pace alá pozicionált SUV-jaként mutatkozott be. 2020-ban egy kisebb ráncfelvarrás keretében az új lökettel együtt a hibrid hajtást is megkapta – nem sokkal később a Vezess ki is próbálta a konnektorról tölthető változatát, az erről szóló teszt ide kattintva olvasható el.

Ausztriában és Kínában gyártották a többnyire 1,5 literes, háromhengeres és 2,0 literes, négyhengeres benzin-, illetve a 2,0 literes dízelmotorral szerelt modellt, ami 2024 végén tűnt el a patinás brit márka palettájáról.

