Még csak a lökhárítókat se rajzolták át a legkisebb Jaguaron, de az első lámpákról azért felismerhető lesz, melyik az újabb E-Pace. A LED-es fényszórók dupla J alakú menetfényt kaptak és bennük négy vetítőlencse figyel. Oké, állítólag a hátsó lámpák is újak, de a forma megmaradt, a fénykontúr szintén, így nehezen jár át az újdonság varázsa. Az igazi változás nem a dizájnban van.

Hagyományosan a Jaguar egy valódi, elegáns angol limuzint takar, de ennek a korszaknak könnyen véget vethet a szabadidő-autók töretlen népszerűsége. A négyajtós XE és XF modellek a frissítés során nem csak jobb anyagokat, gyorsabb fedélzeti rendszert és modern turbómotorokat kaptak, hanem alacsonyabb árat is, hogy képesek legyenek felvenni a versenyt az olyan modellekkel, mint az E-Pace , ami szintén átesett a faceliften.

Komfortosabb és csendesebb lett az első futómű a felfüggesztés továbbfejlesztett rögzítési pontjai miatt. A motorválaszték továbbra is javában négyhengeres turbósokból áll, alapból elsőkerék-hajtással, opcionálisan (vagy az izmosabb E-Pace-ek esetében szériában) összkerékhajtással.

Már nem P200 jelzéssel indul a benzines választék (2,0 literes és négyhengeres, a nevéből is gyaníthatóan 200 lóerővel), hanem 1,5 literes, háromhengeressel (160 lóerő). Bár úgy hangzik, de nem a legizmosabb Jaguar E-Pace a P300 Sport. Ez 6,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra és aktív összkerékhajtása képes akár a nyomaték 100 százalékát (400 Nm) a két hátsó kerékre irányítani 100 milliszekundum alatt.

2,0 literes dízelmotorja 163 és 204 lóerős változatban elérhető, a takarékoskodásra viszont már konnektorról tölthető hibridet is lehet választani. A P300e-ben a 1,5 literes, háromhengeres turbómotor mellé jön az elektromos hajtás. A 200 lóerős benzinmotor az első kerekeket hajtja, a 109 lovas villanymotor pedig a hátsókat. 15kWh lítium-ion akksiját feltöltve akár 55 km-t is megtehet emissziómentesen. Ez még a P300 Sportnál is fürgébb, 6,1 másodperc alatt van 100-on.

Utastere változott a legtöbbet az új kormánnyal és gyorsabb, frissebb fedélzeti rendszerrel a 11,4 colos érintőképernyő mögött. További újdonság, hogy a klímapanel is szinte egybefolyik a központi kijelzővel. Megmaradtak viszont az olyan hasznos apróságok, mint a váltó előtt lévő vezetéknélküli töltő vagy az iPad-et is elnyelő könyöklő.