Egyből lelövöm a poént, itt a válasz, ami igényel némi gyászmunkát autórajongóként. Jelenleg egyetlen V10-es motor sincs tömeggyártásban (sőt, még alacsony példányszámú gyártásban sem), és ez nagy kár, de az okok érthetőek.

A V10-es motorok valahol félúton helyezkednek el a V8-as és a V12-es motorok között. Üzemanyag-fogyasztásuk nem olyan kedvező, mint a V8-asoké – akár szívó, akár turbós kivitelben –, és nem rendelkeznek a V12-esek presztízsével sem.

Kihalásuk okát akkor értjük meg, amikor összehasonlítjuk ezeket a V8-asokkal.

Egy V10-es motor nem ad számottevően több teljesítményt, mint egy hasonló lökettérfogatú V8-as, ugyanakkor nehezebb, fizikailag nagyobb, és több alkatrésze miatt a meghibásodás esélye is nő. Ez igaz mind a sorozatgyártású autókra, mind a versenyautókra, amelyek szintén felhagytak a V10-es motorokkal, helyettük V8-asokat és más, kisebb erőforrásokat alkalmazva.

Őszintén szólva, bármennyire is szomorú, ma egyszerűen nincs valódi indok a V10-esek létezésére. Az autógyártók is felismerték ezt, ezért az elmúlt évek során a még meglévő utolsó szériagyártású V10-esek is eltűntek a gyártósorokról.

Nem is olyan régen még meg lehetett vásárolni egy V10-es motorral szerelt sorozatgyártású autót, ám ez 2024 végén a Lamborghini Huracán gyártásának befejezésével megszűnt. Ezzel lezárult a Lamborghini ikonikus, szívó V10-es motorjának 21 éves pályafutása, mely 5,0 literes, majd 5,2 literes változatban hajtotta a különböző Gallardo, Huracán és Audi R8 modelleket. Utódja a Temerario, amelyet egy dupla turbós, konnektoros hibrid V8-as hajt.

Ezeket a motorokat kivételes hangjuk, egyedi karakterük emelték ki, ott volt például a Dodge Viper hatalmas, 8,0 liternél is nagyobb motorja (1991–2017), valamint a Porsche nagy fordulatszámon üzemelő 5,7 literes erőforrása, amelyet a Carrera GT-ben használtak. Ezek a V10-es motorok is eltűntek, amikor az említett autók gyártása befejeződött. De kihagyhatatlan darab a Lexus LFA, minden idők legjobb V10-es motorral szerelt autója, aminek minden részletéből tükröződött a japánok tökéletességre való törekvése.

A Lamborghini V10-es motorját pár évvel megelőzően távozott a V10-es világ kevésbé ünnepelt hőse: a Ford 6,8 literes Triton motorja, amely 1997-től 2021-ig különböző melós gépekben szolgált. Hajtott mindent a Ford Excursiontól és Ford-alapú lakóautóktól kezdve a Super Duty pick-upokon át egészen a Bluebird iskolabuszokig. Lényegében ez egy igazi igásló volt, azon ügyfelek számára, akik nem szerettek volna a dízelmotorok fenntartásával járó kihívásokkal foglalkozni. Ahogy sejthető, ez a motor is akkor szűnt meg, amikor lett helyette V8-as alternatíva, a Godzilla nevű nyolchengeres konstrukció, amely 300-tól 430 lóerőig terjedő teljesítményszintekkel készül.

